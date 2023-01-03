Derecelerine göre öğretmen maaşları! Kademe kademe öğretmen maaşları ne kadar oldu? Derece derece öğretmen maaşları!

2023 öğretmen maaşı kademeye göre ne kadar, kaç TL oldu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca memur ve emeklinin beklediği maaş zam oranını açıkladı. 1/4, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1 ve 8/1 dereceli öğretmen maaşı merak edilmekte. Peki, Derece derece öğretmen maaşları ne kadar oldu? Kademe kademe öğretmen maaşları açıklandı mı? İşte, derecelerine göre öğretmen maaşları!

Kademelerine göre öğretmen maaşları belli oldu mu? 2023 öğretmen maaşı kademeye göre ne kadar, kaç TL oldu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca memur ve emeklinin beklediği maaş zam oranını açıkladı. Peki, Derece derece öğretmen maaşları ne kadar oldu? Kademe kademe öğretmen maaşları açıklandı mı? İşte, derecelerine göre öğretmen maaşları hakkında detaylar...

DERECELERİNE GÖRE ÖĞRETMEN MAAŞLARI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca memur ve emeklinin beklediği maaş zam oranını açıkladı. Erdoğan, "Buradan sizlere ve tüm milletime memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

1/4 kademeli mevcut öğretmen maaşı 12.276 TL idi. 1/4 kademeli mevcut öğretmen maaşına 2023 yılı için 3.069 TL zam yapıldı ve yeni maaş 15.345 TL oldu.*

(*) Öğretmen maaşları derecelere göre değişiklik göstermektedir.

İşte yeni zamlı memur maaşları:

ERDOĞAN: ARTIŞI YÜZDE 25 OLARAK UYGULAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte zam oranı yüzde 25 olarak güncellendi. Erdoğan yaptığı açıklamada "SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise bu oran yüzde 14 olarak ortaya çıkmıştır. Tüm memur ve emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" ifadelerine yer verdi.