Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra ilçesinde etkili olan sağanak sonrası derenin taşması sonucu caddeler ve sokaklar sular içerisinde kalırken, çok sayıda ev ile iş yerini su bastı.

Dere taştı, turizm kenti Amasra sular altında kaldı

Sağanak yağmur Amasra'da hayatı felç etti

BARTIN - Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra ilçesinde etkili olan sağanak sonrası derenin taşması sonucu caddeler ve sokaklar sular içerisinde kalırken, çok sayıda ev ile iş yerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodla uyarı yaptığı Bartın'ın Amasra ilçesinde sağanak yağmur hayatı felç etti. Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve sahilleriyle tanınan ilçede cadde ve sokaklar sağanak sonrası Horhor deresinin taşması sonucu sular içerisinde kaldığı. Metrekareye 66 kilogram yağışın düştüğü ilçede çok sayıda dükkan ve evler su içerisinde kaldı. Belediye ekipleri ve vatandaşlar suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı.