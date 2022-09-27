Derbiye, Fenerbahçe taraftarı alınacak mı? Beşiktaş-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarı girecek mi?

Derbiye, Fenerbahçe taraftarı girecek mi? Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Spor Toto Süper Lig 8. hafta mücadelesine Fenerbahçe taraftarının girip, giremeyeceği merak konusu oldu. 8. hafta oynanacak olan Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesine Fenerbahçe taraftarı alınacak mı? Derbiye, Fenerbahçe taraftarı girecek mi? Beşiktaş-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarı girecek mi?

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Süper Lig, milli aranın ardından derbi heyecanıyla start veriyor. Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta oynanacak olan derbi mücadelesinde Beşiktaş ile Fenerbahçe Vodafone Park stadyumunda karşı karşıya gelecek. Derbi mücadelesine taraftarlar yoğun ilgi gösterirken bilet ve bilet fiyatlarının yanı sıra mücadele Fenerbahçe taraftarının alınıp, alınmayacağı merak konusu oldu. Konuya ilişkin internette en çok Derbiye, Fenerbahçe taraftarı girecek mi? Beşiktaş-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarı girecek mi? soruları merak ediliyor. İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine Fenerbahçe taraftarının alınıp, alınmayacağı ile ilgili detaylar.



DERBİYE, FENERBAHÇE TARAFTARI ALINACAK MI?

TFF SEZON ÖNCESİ DEPLASMAN YASAĞINI KALDIRMIŞTI!

Sezon başında TFF'nin yaptığı açıklamada, deplasman yasağının kaldırıldığı belirtilmişti. Üç büyükler arasındaki maçlar için ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve il veya ilçe spor güvenlik kurulunun kararı ile en fazla yüzde 10 olan misafir takım seyirci kapasitesi yüzde 30'a çıkarıldığı duyurulmuştu.

Ev sahibi kulüplerin, stadyum oturma kapasitesinin en az yüzde 5'i oranında misafir takım seyircileri için yer ayırma zorunluluğu ise devam ederken, iki kulübün anlaşması ve il veya ilçe spor güvenlik kurullarının uygun görmesi halinde, misafir takım tribünleri, ev sahibi kulüpler tarafından kullanılabilecek.