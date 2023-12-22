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Derbinin hakemi kim oldu? BELLİ OLDU! Fenerbahçe - Galatasaray derbisini kim yönetecek?

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Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan derbinin hakemi merak konusu oldu. Bu hafta sonu oynanacak olan derbinin hakemi merakla bekleniyordu. Peki, Derbinin hakemi kim oldu?

Derbinin hakemi kim oldu? Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan derbinin hakemi merak konusu oldu. Bu hafta sonu oynanacak olan derbinin hakemi merakla bekleniyordu. Peki, Derbinin hakemi kim oldu? Detaylar...

DERBİYİ KİM YÖNETECEK?

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler, kariyerinde ilk kez bu derbide düdük çalacak.

KARİYERİNDE BİR İLK

Başarılı hakem Arda Kardeşler, kariyerinde ilk kez Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak bir derbi maçında düdük çalacak.

KAZANAN TAKIM BÜYÜK AVANTAJ SAĞLAYACAK

Lig'de şampiyonluk için kıyasıya mücadele eden ezeli rakipler arasında oynanacak dev derbi büyük önem taşıyor. Kazanan takım rakibiyle arasındaki puan farkını açacak.

İşte haftanın hakemleri;

  • Sivasspor-İstanbulspor: Mert Güzenge
  • Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Şansalan
  • Trabzonspor-Başakşehir: Volkan Bayarslan
  • Konyaspor-Kayserispor: Bahattin Şimşek
  • Adana Demirspor-Antalyaspor: Burak Pakkan
  • Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Turgut Doman
  • Alanyaspor-Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
  • Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam
  • Pendikspor-Ankaragücü: Ümit Öztürk
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