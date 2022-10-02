Derbi son durum! Derbi maçı kaç kaç devam ediyor? Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç?

Bu akşam saat 20.00'de başlayan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini stadyumdan veya ekran başından canlı olarak takip edemeyen futbolseverler Derbi maçı kaç kaç devam ediyor? Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç? merak ediyor. Peki, BJK FB maçı kaç kaç? İşte, Derbide son durum!

BJK - FB maçı nerede oynanacak? Derbi kimin sahasında oynanacak? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nerede oynanacak?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç? Bu akşam saat 20.00'de başlayan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini stadyumdan veya ekran başından canlı olarak takip edemeyen futbolseverler Derbi maçı kaç kaç devam ediyor? Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç? merak ediyor. Peki, BJK FB maçı kaç kaç? İşte, Derbide son durum haberimizde...

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ?

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayan sezonun ilk derbisinde hakem Volkan Bayarslan düdük çalıyor. Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor...

BEŞİKTAŞ'TA N'KOUDOU YOK

Bu sezon Beşiktaş'ın en önemli hücum silahları arasında yer alan Georges-Kevin N'Koudou, derbide takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalması beklenen siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon ligde görev yaptığı 7 maçta 4 gol atarak kariyerinin en iyi başlangıçlarından birini yaptı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres ve Joshua King, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Dele Alli, Muleka, Redmond, Weghorst

Fenerbahçe : Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Arao, Crespo, İrfan Can, Lincoln, Valencia, Joao Pedro

CANLI ANLATIM

İKİNCİ YARI

Dakika 50: Soldan Arthur Masuaku kullandığı taç atışını doğrudan ceza sahasına gönderdi. Arao o topu karşıladı.

Dakika 48: Savunma arkasına atılan topta Dele Alli, topu oyun alanında tutamadı.

İLK YARI

Dakika 45: Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, İrfan Can'a faul yaptı. İtirazları sebebiyle sarı kart gördü.

Dakika 42: Miguel Crespo, orta alanda Salih'e yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.

Dakika 40: Fenerbahçe'nin rakip yarı alanın ortalarında kazandığı serbest vuruşu İrfan Can ortaladı. Saiss defansta hata yapmadı.

Dakika 32: Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Pedro, Valencia'ya derin bir pas gönderdi. Valencia sol çaprazdan vuruşunu yaptı ama Ersin gole izin vermedi.

Dakika 16: Wout Weghorst'un attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Dakika 8: Dele Alli, savunma arkasına sarkan Nathan Redmond'ı düşündü ama Redmond için ofsayt bayrağı havada.

Dakika 6: İrfan Can'ın pasıyla son çizgiye inen Ferdi, arka direğe iyi ortaladı. o bölgede Enner Valencia'dan önce Rosier topu kornere çeldi.

Dakika 1: İlk atak Fenerbahçe'den. Soldan Valencia'nın içeriye çevirdiği topu Souza kornere çeldi. Soldan İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşunu savunma karşıladı.