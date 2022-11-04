Derbi saat kaçta? Yarınki derbi saat kaçta? GS-BJK maçı saat kaçta? GS BJK derbi saati!

Derbi saat kaçta merak ediliyor. Spor Toto Süper Lig'te bu hafta derbi heyecanı yaşanacak. Maça kısa bir süre kala Derbi saat kaçta? BJK GS derbisi saat kaçta merak ediliyor. Peki, GS BJK derbisi saat kaçta? İşte, Yarınki derbi saat kaçta? GS BJK maçı saat kaçta? GS BJK derbi saati!

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Derbi saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'te bu hafta derbi heyecanı yaşanacak. Maça kısa bir süre kala Derbi saat kaçta? BJK GS derbisi saat kaçta merak ediliyor. Peki, GS BJK derbisi saat kaçta? İşte, Yarınki derbi saat kaçta? GS BJK maçı saat kaçta? GS BJK derbi saati haberimizde...

DERBİ SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Beşiktaş derbisi saat 20.00'de başlayacak. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide yarın karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 352. kez birbirine rakip olacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİ SAAT KAÇTA?

Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi, saat 20.00'de başlayacak. Derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Kadir Sağlam yapacak.

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 21 puanla 12. haftayı beşinci sırada bitirdi.

Beşiktaş ise ligde oynadığı 12 müsabakanın 6'sını kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sini kaybetti. Siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 22 puanla 12. haftayı dördüncü sırada tamamladı.

Lig müsabakaları

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 128 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 47, Beşiktaş ise 38 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 156, siyah-beyazlılar 135 gol attı.

Nef Stadı'ndaki maçlar

Galatasaray, 2011'de açılan Nef Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'a karşı büyük üstünlük sağladı.

İki takım arasında bu statta 26 Şubat 2012'de oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla sarı-kırmızılı ekip kazandı. Seyrantepe'de oynanan 12 karşılaşmada ev sahibi ekip, 8 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların 2 galibiyet elde ettiği statta 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Bu statta Galatasaray'ın attığı 19 gole karşılık, Beşiktaş 9 gol buldu.

Son 10 maçta Beşiktaş üstün

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 10 kez fileleri havalandırdı.