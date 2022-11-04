Derbi öncesi Galatasaray ve Beşiktaş'ta son durum ne? İşte detaylar

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile derbi maçına çıkacak. Kıran kırana verilecek mücadeleyi kazanmak için saha çıkacak olan Galatasaray ve Beşiktaş GS-BJK maçının biletleri ilk gün tükendi. Galatasaray Beşiktaş GS-BJK maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş derbisi nerede, hangi statta oynanacak? İşte derbi heyecanının ayrıntıları

Süper Lig'de hafta sonu derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray, ikinci Şenol Güneş döneminin ilk zorlu sınavını verecek olan Beşiktaş'a karşı kendi evinde mücadele edecek. Taraftarlar dev derbi için nefeslerini tuttu. Peki Galatasaray Beşiktaş GS-BJK maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi öncesi iki takımdan son gelişmeler neler? İşte detaylar...

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, ligde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 21 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor..

Galatasaray ile Beşiktaş, bugüne kadar 351 kez rakip oldu. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 124 kez kazanırken, siyah-beyazlılar ise 113 kez sahadan galip ayrıldı.114 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Bu rekabette Galatasaray 490 gol bulurken, Beşiktaş ise 459 gol kaydetti. Galatasaray ile Beşiktaş, lig tarihinde ise 128 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 47, siyah-beyazlılar ise 38 galibiyet elde elde ederken, 43 maç ise beraberlikle sonlandı. Galatasaray 156, Beşiktaş da 135 gol buldu.

GALATASARAY'DA DERBİ ÖNCESİ SON DURUM NE?

Sarı-kırmızılılardakritik derbi öncesinde sakat ve kart cezası olan futbolcu bulunmuyor. Geçimiz hafta Alanyaspor müsabakasında kırmızı kartla oyun dışı kalan Abdülkerim Bardakçı'nın 2 maçlık cezasını TFF Tahkim Kurulu 1 müsabakaya düşürdü. Böylece Abdülkerim görev verilmesi durumunda takımdaki yerini alabilecek.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Fernando Muslera ve Sacha Boey, Beşiktaş maçı öncesinde sarı kart sınırında yer alıyor. Bu 3 futbolcu sarı kart görmeleri halinde 14. haftada Medipol Başakşehir ile oynanacak karşılaşmada cezalı durumda olacak.

Öte yandan sarı-kırmızılı yönetimin derbi maç için galibiyet halinde futbolculara 200 bin euro özel pirim vereceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TA DERBİ ÖNCESİ SON DURUM NE?

Beşiktaş'ta kritik Galatasaray müsabakası öncesi takımda tek eksik Cezayirli yıldız futbolcu Rachid Ghezzal, derbide forma giyemeyecek. Bir süredir takımla çalışmalara başlayan savunmanın kritik isimlerinden yıldız futbolcuEmrecan Uzunhan ise görev verilmesi halinde Galatasaray derbisinde oynayabilecek.

Siyah beyazlı ekipte 3 isim sarı kart ceza sınırında!

Beşiktaş'ta Romain Saiss, Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, mücadeleye sarı kart ceza sınırında çıkacak. Debide kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta oynanacak Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecekler

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER BELLİ Mİ?

5 Kasım günü oynanacak Galatasaray- Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'i şöyle;

Galatasaray : Muslera, Sacha Boey, Abdülkerim, Nelsson, Emre Taşdemir, Torreira, Oliviera, Rashica, Kerem Aktürkoğlu,Mertens, İcardi

Beşiktaş : Mert, Rosier, Saiss, Tayyip Talha, Umut Meraş, Josef, Gedson, Salih Uçan, Cenk Tosun, N'Koudou, Weghorst

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de 13. hafta oynanacak olan Galatasaray- Beşiktaş derbisi 5 Kasım tarihinde saat 20:00'da oynanacak.

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Taraftarların heyecanla beklediğiGalatasaray- Beşiktaş derbisi Bein Sports ekranlarında şifreli ve canlı olarak yayınlanacak.