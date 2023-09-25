Derbi nefes kesti! Real Madrid'in fişini Morata çekti

La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Atletico Madrid'e 3-1 mağlup oldu. Maçın 4. dakikasında Morata'nın golüyle öne geçen Atletico Madrid, 18'de Griezmann ile farkı ikiye çıkardı. 35'te Kroos'un golüyle Real Madrid farkı bire indirdi. İkinci yarıya etkili başlayan Morata, 46'da attığı golle skoru 3-1 yaptı ve Real Madrid'in sezonun ilk yenilgisini almasına sebep oldu.