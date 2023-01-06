Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi heyecanla beklenirken derbi tarihi ilgili detaylı araştırmalar da yapıldı. Peki, Derbi ne zaman? GS FB maçı Pazar günü mü, Cumartesi günü mü?

Haftanın en önemli karşılaşması Kadıköy'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak. Dev derbinin tüm detayları merak konusu olurken Derbi ne zaman? GS FB maçı Pazar günü mü, Cumartesi günü mü gibi konular araştırıldı.

GS FB DERBİSİ NE ZAMAN?

Derbi 8 Ocak 2023 Pazar günü oynanacak. Futbolseverlerin sonucunu heyecanla bekledikleri müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma yayıncı kuruluş Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. EZELİ REKABETTE SON DURUM