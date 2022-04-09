Derbi ne zaman? FB - GS derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Galatasaray derbisi hangi gün oynanacak? Maçın hakemi kim?
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Türkiye'nin en büyük derbisi FB - GS maçına sayılı günler kala futbol severler, Derbi ne zaman? FB - GS derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Galatasaray derbisi hangi gün oynanacak? Maçın hakemi kim? merak ediyor. Peki, FB - GS derbisi ne zaman? Derbi maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Spor Toto Süper Lig 32. haftanın maçı Fenerbahçe - Galatasaray derbisi heyecanla bekleniyor. Maçın başlamasına son günler kaldı. İzleyiciler, Derbi ne zaman? FB - GS derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Galatasaray derbisi hangi gün oynanacak? Maçın hakemi kim? merak ediyor. İşte detaylar...
FB - GS derbi maçı 10 Nisan Pazar günü saat 20:30 'da başlayacak.
Fenerbahçe - Galatasaray maçı 10 Nisan Pazar günü saat 20:30 'da başlayacak.
Fenerbahçe - Galatasaray maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Maç, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)
KEREM ERSOY(1. Yardımcı Hakem)
ALEKS TAŞCIOĞLU(2. Yardımcı Hakem)
ONUR ÖZÜTOPRAK(Dördüncü Hakem)
AYTEKİN DURMAZ(Gözlemci)
SUAT ÇOBAN(Temsilci)
ATALAY BAHAR(Temsilci)
MURAT KANGALGİL(Temsilci)