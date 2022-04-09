Spor Toto Süper Lig 32. haftanın maçı Fenerbahçe - Galatasaray derbisi heyecanla bekleniyor. Maçın başlamasına son günler kaldı. İzleyiciler, Derbi ne zaman? FB - GS derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Galatasaray derbisi hangi gün oynanacak? Maçın hakemi kim? merak ediyor. İşte detaylar...

DERBİ NE ZAMAN 2022?

FB - GS derbi maçı 10 Nisan Pazar günü saat 20:30 'da başlayacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı 10 Nisan Pazar günü saat 20:30 'da başlayacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Galatasaray maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY HAKEMLERİ KİM?

ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)

KEREM ERSOY(1. Yardımcı Hakem)

ALEKS TAŞCIOĞLU(2. Yardımcı Hakem)

ONUR ÖZÜTOPRAK(Dördüncü Hakem)

AYTEKİN DURMAZ(Gözlemci)

SUAT ÇOBAN(Temsilci)

ATALAY BAHAR(Temsilci)

MURAT KANGALGİL(Temsilci)

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