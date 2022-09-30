Derbi ne zaman? Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi hangi gün? Derbi hangi gün, saat kaçta? BJK- FB derbisi ne zaman oynanacak?
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Türkiye'nin en büyük 2. derbisi olarak kabul edilen Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ne zaman, saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Heyecanla beklenen derbi için futbolseverler gün sayıyor. Derbiyi canlı ve saatinde izlemek isteyen futbol severler, Derbi ne zaman? Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi hangi gün? Derbi hangi gün, saat kaçta? BJK- FB derbisi ne zaman oynanacak?
Derbi ne zaman? sorusu futbolseverlerin araştırdığı konulardan bir tanesi.Beşiktaş- Fenerbahçe maçına sayılı günler kala maçı izlemek isteyenler, BJK - FB derbi ne zaman 2022? Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyor. 3 puan almak isteyen iki takım arasındaki mücadele 2 Ekim saat 20:00 'da başlayacak. Peki, Derbi ne zaman? Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi hangi gün? Derbi hangi gün, saat kaçta? BJK- FB derbisi ne zaman oynanacak?
Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı 2 Ekim 2022 Pazar günü akşam saat 20:00 'da başlayacak. Maç, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.
Beşiktaş-Fenerbahçe maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
VOLKAN BAYARSLAN(Hakem)
ALEKS TAŞCIOĞLU(1. Yardımcı Hakem)
SERKAN OK(2. Yardımcı Hakem)
ATİLLA KARAOĞLAN(Dördüncü Hakem)
SABİT HACIÖMEROĞLU(Gözlemci)
TOLGA ÖZKALFA(Gözlemci)
SUAT ÇOBAN(Temsilci)
SURURİ SAYDAM(Temsilci)
CENGİZ ÖNEN(Temsilci)
BÜLENT KILIÇ(Temsilci)