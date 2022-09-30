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Derbi ne zaman? Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi hangi gün? Derbi hangi gün, saat kaçta? BJK- FB derbisi ne zaman oynanacak?

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Derbi ne zaman? Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi hangi gün? Derbi hangi gün, saat kaçta? BJK- FB derbisi ne zaman oynanacak?

Türkiye'nin en büyük 2. derbisi olarak kabul edilen Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ne zaman, saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Heyecanla beklenen derbi için futbolseverler gün sayıyor. Derbiyi canlı ve saatinde izlemek isteyen futbol severler, Derbi ne zaman? Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi hangi gün? Derbi hangi gün, saat kaçta? BJK- FB derbisi ne zaman oynanacak?

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30 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı30 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

Derbi ne zaman? sorusu futbolseverlerin araştırdığı konulardan bir tanesi.Beşiktaş- Fenerbahçe maçına sayılı günler kala maçı izlemek isteyenler, BJK - FB derbi ne zaman 2022? Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyor. 3 puan almak isteyen iki takım arasındaki mücadele 2 Ekim saat 20:00 'da başlayacak. Peki, Derbi ne zaman? Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi hangi gün? Derbi hangi gün, saat kaçta? BJK- FB derbisi ne zaman oynanacak?

Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı 2 Ekim 2022 Pazar günü akşam saat 20:00 'da başlayacak. Maç, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

VOLKAN BAYARSLAN(Hakem)

ALEKS TAŞCIOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

SERKAN OK(2. Yardımcı Hakem)

ATİLLA KARAOĞLAN(Dördüncü Hakem)

SABİT HACIÖMEROĞLU(Gözlemci)

TOLGA ÖZKALFA(Gözlemci)

SUAT ÇOBAN(Temsilci)

SURURİ SAYDAM(Temsilci)

CENGİZ ÖNEN(Temsilci)

BÜLENT KILIÇ(Temsilci)

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Fenerbahçe Beşiktaş Ne zaman Futbol Gündem Spor Haberler

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