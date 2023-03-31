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Derbi ne zaman 2023? FB - BJK derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine kaç gün kaldı?

Derbi ne zaman 2023? FB - BJK derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine kaç gün kaldı?

Gündem Haberleri

Türkiye'nin en büyük 2. derbisine az bir zaman kaldı. Futbol severler FB - BJK derbisi ne zaman, saat kaçta başlayacak merak ediyor. Peki, Derbi ne zaman 2023? FB - BJK derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine kaç gün kaldı? Derbi maçı hangi kanalda yayınlanır? Derbinin hakemleri kimler? İşte detaylar...

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Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi oynanacak. Mamçın başlamasına sayılı günler kala maçın detayları merak edildi. Peki, Derbi ne zaman 2023? FB - BJK derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine kaç gün kaldı? İşte derbi hakkında bilgiler...

FB - BJK derbi maçı 2 Nisan 2023 Pazar günü oyananacak. Maç saat 20:30 'da başlayacak. Maç iftardan sonra oynanacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı 2 Nisan 2023 Pazar günü saat 20:30 'da başlayacak.

Derbi ne zaman 2023? FB - BJK derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine kaç gün kaldı?

Fenerbahçe-Beşiktaş maçını Bein Sport ekranlarından izleyebilirsiniz.

HALİL UMUT MELER(Hakem)

MUSTAFA EMRE EYİSOY(1. Yardımcı Hakem)

KEREM ERSOY(2. Yardımcı Hakem)

KADİR SAĞLAM(Dördüncü Hakem)

İSMET ARZUMAN(Gözlemci)

MUHİTTİN BOŞAT(Gözlemci)

AHMET ŞAHİN(Temsilci)

HAKAN ATASOY(Temsilci)

SELÇUK KÜÇÜKOĞLU(Temsilci)

TURGAY AYTEPE(Temsilci)

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Fenerbahçe Beşiktaş Gündem Spor Haberler

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