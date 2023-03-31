Derbi ne zaman 2023? FB - BJK derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine kaç gün kaldı?

Türkiye'nin en büyük 2. derbisine az bir zaman kaldı. Futbol severler FB - BJK derbisi ne zaman, saat kaçta başlayacak merak ediyor. Peki, Derbi ne zaman 2023? FB - BJK derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine kaç gün kaldı? Derbi maçı hangi kanalda yayınlanır? Derbinin hakemleri kimler? İşte detaylar...