Derbi ne zaman 2022? GS - BJK derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Beşiktaş maçı hakemi kim? Derbi saat kaçta?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lig'in 29. haftası efsane maç ile kapanacak. Bugün yılların derbisi Galatasaray- Beşiktaş maçı olacak. Maç başlamadan önce taraftarlar, Derbi ne zaman 2022? GS - BJK derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Beşiktaş maçı hakemi kim? merak etti. Peki derbi ne zaman? GS-BJK saat kaçta başlıyor?

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Beşiktaş maçı bugün 14 Mart Pazartesi saat 20:00 'da başlayacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Beşiktaş maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)

SERKAN OK(1. Yardımcı Hakem)

CANDAŞ ELBİL(2. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ(Dördüncü Hakem)

ORHAN ERDEMİR(Gözlemci)

AYHAN KABAKÇI(Temsilci)

ADNAN KARAYEL(Temsilci)

HÜSEYİN KORKUSUZ(Temsilci)

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