Derbi ne zaman 2022? GS - BJK derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Beşiktaş maçı hakemi kim? Derbi saat kaçta?
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GS-BJK derbisine saatler kala futbol severler, Derbi ne zaman 2022? GS - BJK derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Beşiktaş maçı hakemi kim? merak etti. Süper Lig'in 29. haftasının son maçı Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak. İki takım da 3 puan için mücadele edecek. Peki, GS - BJK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS - BJK ilk 11 açıklandı mı? İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lig'in 29. haftası efsane maç ile kapanacak. Bugün yılların derbisi Galatasaray- Beşiktaş maçı olacak. Maç başlamadan önce taraftarlar, Derbi ne zaman 2022? GS - BJK derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Beşiktaş maçı hakemi kim? merak etti. Peki derbi ne zaman? GS-BJK saat kaçta başlıyor?
Galatasaray-Beşiktaş maçı bugün 14 Mart Pazartesi saat 20:00 'da başlayacak.
Galatasaray-Beşiktaş maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.
ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)
SERKAN OK(1. Yardımcı Hakem)
CANDAŞ ELBİL(2. Yardımcı Hakem)
MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ(Dördüncü Hakem)
ORHAN ERDEMİR(Gözlemci)
AYHAN KABAKÇI(Temsilci)
ADNAN KARAYEL(Temsilci)
HÜSEYİN KORKUSUZ(Temsilci)
Galatasaray - Beşiktaş derbisini sizce hangi takım kazanır? #GS | #BJK | #GSvBJK— Haberler (@Haberler) March 14, 2022