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Derbi ne zaman?

Derbi ne zaman?
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Derbi ne zaman? Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak dev maçta Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Peki, derbi ne zaman?

Süper Lig'de 10. hafta maçında Galatasaray, bu akşam ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Saat 20:00'de başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak olan mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranından yayınlanacak. Peki, derbi ne zaman?

DERBİ NE ZAMAN?

Süper Lig'de 10. hafta maçında Galatasaray, bu akşam ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Saat 20:00'de başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak olan mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranından yayınlanacak.

Galatasaray'da dev derbi öncesinde cezalı herhangi bir oyuncu bulunmuyor. Sarı-kırmızılı ekibin derbi öncesindeki tek eksiği, Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Ismail Jakobs olacak.

Beşiktaş'ta ise derbi öncesi sakatlığı olan birçok oyuncu bulunuyor. Uzun süreli sakatlık yaşayan Necip Uysal'ın yanı sıra Mert Günok, Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Alex Oxlade-Chamberlain'in de sakatlıkları sebebiyle derbide yer almaları beklenmiyor.

Derbi ne zaman?

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray;

Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus, Sallai, Icardi, Osimhen.

Beşiktaş;

Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Musrati, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Semih, Immobile.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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