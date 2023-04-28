Derbi maçı ne zaman? BJK - GS derbi ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlayacak? 30 Nisan Beşiktaş Galatasaray derbisi hakemleri kim?

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren ve Türkiye'nin en büyük 2. derbisi olarak kabul edilen Beşiktaş - Galatasaray maçını tam saatinde ve gününde izlemek isteyen futbol severler, Derbi ne zaman? BJK - GS derbi ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlayacak? 30 Nisan Beşiktaş Galatasaray derbisi hakemleri kim? araştırması yapıyor. Peki, BJK - GS derbi maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte detaylar...