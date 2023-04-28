Derbi maçı ne zaman? BJK - GS derbi ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlayacak? 30 Nisan Beşiktaş Galatasaray derbisi hakemleri kim?
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Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren ve Türkiye'nin en büyük 2. derbisi olarak kabul edilen Beşiktaş - Galatasaray maçını tam saatinde ve gününde izlemek isteyen futbol severler, Derbi ne zaman? BJK - GS derbi ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlayacak? 30 Nisan Beşiktaş Galatasaray derbisi hakemleri kim? araştırması yapıyor. Peki, BJK - GS derbi maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte detaylar...
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş - Galatasaray derbisi oynanacak. Maçın başlamasına sayılı günler kala maçın detayları merak edildi. Peki, Derbi ne zaman? BJK - GS derbi ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlayacak? 30 Nisan Beşiktaş Galatasaray derbisi hakemleri kim? İşte derbi hakkında bilgiler...
BJK - GS derbi maçı 30 Nisan 2023 Pazar günü oyananacak. Maç saat 19:00 'da başlayacak.
Beşiktaş - Galatasaray maçı 30 Nisan 2023 Pazar günü saat 19:00 'da başlayacak.
Beşiktaş - Galatasaray maçını Bein Sport ekranlarından izleyebilirsiniz.
ALİ ŞANSALAN(Hakem)
CEYHUN SESİGÜZEL(1. Yardımcı Hakem)
MEHMET EMİN TUĞRAL(2. Yardımcı Hakem)
TUGAY KAAN NUMANOĞLU(Dördüncü Hakem)
İSMET ARZUMAN(Gözlemci)
MUSTAFA ÇULCU(Gözlemci)
ALİ OKÇUOĞLU(Temsilci)
ADNAN KARAYEL(Temsilci)
LEVENT KALKAN(Temsilci)
BÜLENT ARAL(Temsilci)