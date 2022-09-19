Derbi ne zaman? BJK-FB maçı ne zaman? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Derbi maçı ne zaman? Süper Lig'de rekabet Beşiktaş - Fenerbahçe derbisiyle kaldığı yerden devam ediyor. Sporseverlerin yoğun ilgi duyduğu derbi mücadelesinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleye futbolseverlerin ilgisi büyük Peki, BJK-FB maçı hangi kanalda? BJK-FB maçı ne zaman?

Derbi bileti ne kadar? Beşiktaş-Fenerbahçe maç bileti ne zaman, saat kaçta çıkacak? Derbi bilet devri nasıl yapılır?

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DERBİ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş - Fenerbahçe arasında Vodafone Park stadyumunda oynanacak derbi mücadelesi 2 Ekim Pazar günü beİN Sport 1'den canlı olarak yayınlanacak.

BJK-FB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi 2 Ekim Pazar günü saat 20:00'de başlayacak.