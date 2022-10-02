Futbolseverler gözlerini bu akşam oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine çevirdi. Maçın başlama ve bitiş saatine göre planlarına yapan vatandaşlar Derbi kaçta bitiyor? Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaçta bitecek? Bugünkü maç kaçta bitiyor? merak ediyor. Peki, Fenerbahçe maçı kaçta bitecek? Beşiktaş maçı kaçta bitecek?

Derbi kaçta bitiyor? Futbolseverler gözlerini bu akşam oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine çevirdi. Maçın başlama ve bitiş saatine göre planlarına yapan vatandaşlar Derbi kaçta bitiyor? Fenerbahçe Beşiktaş maçı kaçta bitecek? Bugünkü maç kaçta bitiyor? merak ediyor. Peki, Fenerbahçe maçı kaçta bitecek? Beşiktaş maçı kaçta bitecek? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI KAÇTA BİTECEK?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 02.10.2022 Pazar (Bugün) günü saat 20.00'de başlayacak. Derbi normal süreye göre saat 21.45'te sona erecek.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI SPİKERİ KİM?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının spikeri Bein Sports spikerlerinden Özkan Öztürk'tür.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı İstanbul'da Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş - Fenerbahçe maçını canlı izlemek için Bein Sport kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçını Hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Yardımcı hakem olarak Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Ok görev yapacak.