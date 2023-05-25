Derbi hangi gün? GS-FB derbisi ne zaman, hangi gün, saat kaçta 2023? Galatasaray - Fenerbahçe maçının günü belli oldu mu?
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Türkiye'nin en büyük derbisi kabul edilen Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçının günü belli oldu. Futbol severler derbinin hangi gün oynanacağını ve saatini merak ediyor. Peki, Derbi hangi gün? GS-FB derbisi ne zaman, hangi gün, saat kaçta 2023? Galatasaray - Fenerbahçe maçının günü belli oldu mu? Derbi maçı saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Derbi hangi gün? GS-FB derbisi ne zaman, hangi gün, saat kaçta 2023? Galatasaray - Fenerbahçe maçının günü belli oldu mu?
Süper Lig'de 37. haftanın programı açıklandı. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Derbi maçı Bein Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.
Maçın hakemleri henüz belli olmadı.
Maç Galatasaray'ın evinde (Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu) oynanacak.