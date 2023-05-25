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Derbi hangi gün? GS-FB derbisi ne zaman, hangi gün, saat kaçta 2023? Galatasaray - Fenerbahçe maçının günü belli oldu mu?

Derbi hangi gün? GS-FB derbisi ne zaman, hangi gün, saat kaçta 2023? Galatasaray - Fenerbahçe maçının günü belli oldu mu?

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Türkiye'nin en büyük derbisi kabul edilen Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçının günü belli oldu. Futbol severler derbinin hangi gün oynanacağını ve saatini merak ediyor. Peki, Derbi hangi gün? GS-FB derbisi ne zaman, hangi gün, saat kaçta 2023? Galatasaray - Fenerbahçe maçının günü belli oldu mu? Derbi maçı saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacakSon Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak
Derbi öncesi kriz kapıda! Galatasaray'ın hamlesi Fener taraftarını kızdıracakDerbi öncesi kriz kapıda! Galatasaray'ın hamlesi Fener taraftarını kızdıracak

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Derbi hangi gün? GS-FB derbisi ne zaman, hangi gün, saat kaçta 2023? Galatasaray - Fenerbahçe maçının günü belli oldu mu?

Süper Lig'de 37. haftanın programı açıklandı. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Derbi maçı Bein Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.

Derbi hangi gün? GS-FB derbisi ne zaman, hangi gün, saat kaçta 2023? Galatasaray - Fenerbahçe maçının günü belli oldu mu?

Maçın hakemleri henüz belli olmadı.

Maç Galatasaray'ın evinde (Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu) oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Galatasaray Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

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