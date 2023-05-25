Derbi hangi gün? GS-FB derbisi ne zaman, hangi gün, saat kaçta 2023? Galatasaray - Fenerbahçe maçının günü belli oldu mu?

Türkiye'nin en büyük derbisi kabul edilen Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçının günü belli oldu. Futbol severler derbinin hangi gün oynanacağını ve saatini merak ediyor. Peki, Derbi hangi gün? GS-FB derbisi ne zaman, hangi gün, saat kaçta 2023? Galatasaray - Fenerbahçe maçının günü belli oldu mu? Derbi maçı saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...