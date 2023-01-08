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Derbi ne zaman? GS FB maçı Pazar günü mü, Cumartesi günü mü?

Süper Lig maçları Bein Sports ekranlarında yayınlanıyor. Bugün Fenerbahçe- Galatasaray derbisi oynanacak. Derbi CANLI izle! 8 Ocak FB-GS Derbisini canlı izle! Derbi canlı link var mı? Bein Sports 1 canlı izleme linki var mı? FB-GS derbisini seyret! FB-GS derbisini anlık olarak takip etmek isteyenler link var mı merak ediyor. Derbi canlı link var mı? Bein Sports 1 canlı izleme linki var mı?

FB - GS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye'nin en büyük derbisi FB GS maçı 8 Ocak 2023 Pazar günü saat 19:00 'da başlayacak.

FB - GS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Derbi maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Fenerbahçe Galatasaray maçı BeIN Sports krumsal adresini ziyaret ederek izleme imkanı bulabilirsiniz.

FB - GS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

FB - GS MAÇININ HAKEMLERİ KİMDİR?

HALİL UMUT MELER(Hakem)

MUSTAFA EMRE EYİSOY(1. Yardımcı Hakem)

SÜLEYMAN ÖZAY(2. Yardımcı Hakem)

ABDULKADİR BİTİGEN(Dördüncü Hakem)

ALPER ULUSOY(VAR)

SERKAN TOKAT(AVAR)

SERKAN OK(AVAR)

HİKMET ÖKSÜZOĞLU(Gözlemci)

İSMET ARZUMAN(Gözlemci)

ALİ OKÇUOĞLU(Temsilci)

ALİ İHSAN SARIYILMAZ(Temsilci)

ERCAN OKUR(Temsilci)

EREN ÖZTÜRK(Temsilci)

DERBİ İLK 11

Fenerbahçe : Altay, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Serdar, Ferdi, Arao, Crespo, King, Rossi, Batshuayi

Altay, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Serdar, Ferdi, Arao, Crespo, King, Rossi, Batshuayi Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Barış Alper

Fenerbahçe ilk 11

Galatasaray ilk 11

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Joao Pedro dışında eksik yok. Konuk ekip Galatasaray'da sakatlığı sona eren Icardi maç kadrosunda yer alıyor. Tedavileri süren Kazımcan Karataş ve Ross dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

CEZA SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR

Fenerbahçe'de derbi müsabakası öncesi 2, Galatasaray'da ise 4 oyuncu sınırda. Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek. Sarı-kırmızılı futbolculardan Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens, derbide sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşüp, 19. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

SON 10 DERBİDE 6 BERABERLİK

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 6'sı berabere tamamlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 2, Fenerbahçe 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı. Son 10 derbide her iki takım da rakip fileleri 8'er kez havalandırdı.