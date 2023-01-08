Derbi CANLI izle! 8 Ocak FB-GS Derbisini canlı izle! Derbi canlı link var mı? Bein Sports 1 canlı izleme linki var mı?
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Dünyanın en büyük şehir derbisi Fenerbahçe-Galatasaray maçına son dakikalar kala futbol severler canlı izleme linki araştırıyor. Peki, derbi canlı izleme linki var mı? Bein Sports 1 nereden izlenir? Derbiyi HD canlı izle! Derbiyi HD izle! Fenerbahçe-Galatasaray maçı nereden izlenir? Fenerbahçe-Galatasaray canlı yayın linki var mı? Fenerbahçe-Galatasaray hangi platformdan izlenir? Derbi full HD izleme linki var mı? İşte tüm detaylar...
Süper Lig maçları Bein Sports ekranlarında yayınlanıyor. Bugün Fenerbahçe- Galatasaray derbisi oynanacak. Derbi CANLI izle! 8 Ocak FB-GS Derbisini canlı izle! Derbi canlı link var mı? Bein Sports 1 canlı izleme linki var mı? FB-GS derbisini seyret! FB-GS derbisini anlık olarak takip etmek isteyenler link var mı merak ediyor. Derbi canlı link var mı? Bein Sports 1 canlı izleme linki var mı?
Türkiye'nin en büyük derbisi FB GS maçı 8 Ocak 2023 Pazar günü saat 19:00 'da başlayacak.
Derbi maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Fenerbahçe Galatasaray maçı BeIN Sports krumsal adresini ziyaret ederek izleme imkanı bulabilirsiniz.
Maç, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
- HALİL UMUT MELER(Hakem)
- MUSTAFA EMRE EYİSOY(1. Yardımcı Hakem)
- SÜLEYMAN ÖZAY(2. Yardımcı Hakem)
- ABDULKADİR BİTİGEN(Dördüncü Hakem)
- ALPER ULUSOY(VAR)
- SERKAN TOKAT(AVAR)
- SERKAN OK(AVAR)
- HİKMET ÖKSÜZOĞLU(Gözlemci)
- İSMET ARZUMAN(Gözlemci)
- ALİ OKÇUOĞLU(Temsilci)
- ALİ İHSAN SARIYILMAZ(Temsilci)
- ERCAN OKUR(Temsilci)
- EREN ÖZTÜRK(Temsilci)
- Fenerbahçe : Altay, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Serdar, Ferdi, Arao, Crespo, King, Rossi, Batshuayi
- Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Barış Alper
Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Joao Pedro dışında eksik yok. Konuk ekip Galatasaray'da sakatlığı sona eren Icardi maç kadrosunda yer alıyor. Tedavileri süren Kazımcan Karataş ve Ross dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Fenerbahçe'de derbi müsabakası öncesi 2, Galatasaray'da ise 4 oyuncu sınırda. Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek. Sarı-kırmızılı futbolculardan Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens, derbide sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşüp, 19. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.
İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 6'sı berabere tamamlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 2, Fenerbahçe 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı. Son 10 derbide her iki takım da rakip fileleri 8'er kez havalandırdı.
Sizce #Fenerbahçe - #Galatasaray #derbi mücadelesi nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) January 6, 2023