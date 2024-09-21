DERBİ CANLI ANLATIM! GS-FB maçı kaç kaç? Fenerbahçe-Galatasaray derbisi CANLI yayın…

Fenerbahçe ile Galatasaray maçı canlı anlatımı takip etmek isteyenler, "Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı kaç kaç?" sorusuna yanıt arıyor. Ülker Stadı'ndaki başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Derbi maçı canlı yayın bilgileri ve GS-FB maç özeti araştırılıyor. GS-FB maçı kaç kaç? Fenerbahçe-Galatasaray derbisi canlı yayın…

FENERBAHÇE-GALATASARAY İLK 11'LER

Fenerbahçe : Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen.

DERBİ MAÇI CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİ MAÇI CANLI ANLATIM

46' Fenerbahçe korner kullanacak.

46' İkinci yarı başladı.

46' İkinci yarının başında İsmail yerine Amrabat girecek.

D.A. İlk yarı bitti. Fenerbahçe:0 Galatasaray: 2

45' Dzeko savunma arkasına gönderdi. Muslera açılarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

45' Galatasaray sağ kanattan tehlikeli geldi. Barış'ın ceza sahasına çevirdiği topta hiçbir Galatasaraylı yok!

45' Dzeko'nun indirdiği şutta topla buluşan Tadic'in şutu etkisiz kaldı.

45' İlk yarının sonuna 5 dakika ilave edildi.

45' Maximin'in açtığı ortada doğrudan dışarı gitti.

44' Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

43' Kaan Ayhan, Maximin'e yaptığı hareketten dolayı sarı kart gördü.

43' Galatasaray sağ kanattan tehlikeli geldi. Barış Alper ceza sahasına çevirdi. İçeride hiçbir Galatasaraylı yok!

38' Fred'in serbest vuruşu az farkla dışarı gitti.

38' Fenerbahçe tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

37' Fenerbahçeli oyuncular kırmızı kart bekliyor.

36' Fenerbahçe'de Dzeko gole giderken Davinson tarafından düşürüldü. Sarı kart!

35' Mert Müldür'ün ceza sahasına gönderdiği topta Syzmanski topa istediği gibi vuramadı.

35' Osimhen'in savunma arkasına pasında Mertens'in aşırtması dışarı gitti.

33' Maximin'in uzaklardan çektiği şutu kaleci Muslera çift seferde kurtardı.

31' Kullanılan serbest vuruşta Çağlar kafayla indirdi. Top doğrudan kaleciye gitti.

30' Yusun Akgün, Tadic'e yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.

30' Yusun Akgün, Tadic'e yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.

28' Ceza sahasına açılan ortada Osimhen topu göğsüyle indirdi. Mertens'in yakın mesafeden çektiği şut GOL oldu.

28' GOOOOOOOOL MERTENS!!

27' Şut: Fenerbahçe 6 Galatasaray 3

24' Syzmanski'nin kullandığı serbest vuruşu Galatasaray savunması karşıladı.

23' Fenerbahçe ve Galatasaray kulübelerine sırasıyla sarı kartlar gösterildi.

22' Szymanski'nin pasında topla buluşan Oosterwolde'nin şutunu Muslera çıkardı.

21' İsmail Yüksek'ten seken topu vole şutuyla karşılayan Torreira'nın uızaklardan şutu kaleci Livakovic'e çarparak kaleye giriyor.

20' GOOOOOOL TORREİRA !!!

20' BÜYÜK FIRSAT KAÇTI. Mertens'in pasında ceza sahasında topla buluşan Sara'nın şutunu Livakovic çıkardı. Karar korner.

19' Jakbos'un sol kanattan açtığı ortayı Fenerbahçe savunması uzaklatırdı.

18' Galatasaray kendi sahasında hazırlık pasları yapıyor.

17' Dzeko'nun kafa vuruşu dışarı gitti.

17' Fenerbahçe sağ kanattan korner kazandı.

16' Galatasaray Kaan Ayhan ile geldi. Verdiği pasta Osimhen topla buluşamadı.

16' Tedavi bitti. Oyun devam ediyor.

15' Galatasaray'da Mertens için sağlık ekipleri oyunda.

14' Galatasaray'da Mertens kendini yere bıraktı.

13' Oyunun temposu şu dakikalarda biraz düştü.

12' Mertens'in kullandığı serbest vuruş az farkla dışarı gitti.

11' Mertens tehlikeli bir noktada yerde kaldı. Karar serbest vuruş!

10' Fred'in savunma arkasına attığı pasla topla buluşan Dzeko ceza sahasına Szymanski'ye çevirdi. Sebastian'ın şutu az farkla dışarı gitti.

9' Galatasaray ön alan baskısı yapıyor.

8' Orta alanda Tadic yerde, karar faul!

8' Maximin çalımlarla geldi ceza sahasının dışından çektiği şut Galatasaray defansından döndü.

7' Mertens'in uzaklardan şutu dışarı gitti. Mertens korner bekliyor!

6' Fenerbahçe'de orta sahada Dzeko yerde! Karar faul!

5' Fenerbahçe korner kullanacak.

4' Maximin sol kanattan harika geldi. Ceza sahası içinde Torreira'nın karşısında yerde kaldı. Karar korner!

3' Fred'in Barış'a yaptığı hareket faul!

1' Maximin sol kanattan çalımlarla geldi. Ceza sahasına girip çektiği şut defanstan döndü.

1' Galatasaray maça hızlı başladı. Sağ kanattan açılan orta Osimhen'i geçti.

1' Derbi başladı. İki takıma da başarılar...