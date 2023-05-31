Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 4 Haziran Pazar günü oynanacak derbi maçın biletleri, satışa çıkıyor. Peki Derbi biletleri ne zaman satışa çıkıyor? Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Fiyatlar da karşılaşma gibi dev! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet ücretleri belli oldu

Derbi biletleri ne zaman satışa çıkıyor? Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 4 Haziran Pazar günü oynanacak derbi maçın biletleri, satışa çıkıyor. Peki Derbi biletleri ne zaman satışa çıkıyor? Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Detaylar...

DERBİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?

Şampiyon Galatasaray ile Fenerbahçe'nin sezonun son derbisinde karşı karşıya geleceği karşılaşmanın biletleri satışa çıkıyor. Bilet fiyatları 500 liradan başlayıp 18 bin liraya kadar çıkıyor. Nefes kesecek maç 4 Haziran Pazar günü oynanacak.

BİLETLER PERŞEMBE SATIŞTA

Sarı-kırmızılı kulübünden yapılan açıklamaya göre, derbinin biletleri yarın saat 11.00'den itibaren GS Logolu Passolig kartları için satışa sunulacak.

Bilet fiyatları şu şekilde;

1. kategori 18 bin lira

2. kategori 15 bin lira

3. kategori 13 bin 500 lira

4. kategori 11 bin 250 lira

5. kategori 9 bin lira

6. kategori 6 bin 750 lira

7. kategori 4 bin 500 lira

8. kategori 3 bin 750 lira

9. kategori 3 bin 375 lira

10. kategori 2 bin 625 lira

11. kategori 2 bin 250 lira

12. kategori 550 lira

13. kategori 500 lira