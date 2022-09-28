Derbi biletleri bitti mi? Beşiktaş- Fenerbahçe maç biletleri bitti mi? Beşiktaş- Fenerbahçe bileti tükendi mi? Fenerbahçe- Beşiktaş maçı biletleri 202

Spor Toto Süper Lig'de karşı karşıya gelecek olan iki büyük takımın maç biletleri araştırılıyor. Süper Lig'de 8.haftada mücadele edecek olan iki takımın maçına futbolseverlerden büyük ilgi var. Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi biletleri satışa çıktı. Peki, Derbi biletleri bitti mi? Beşiktaş- Fenerbahçe maç biletleri bitti mi? Beşiktaş- Fenerbahçe bileti tükendi mi? Fenerbahçe- Beşiktaş maçı biletleri 2022!

Derbi biletleri bitti mi? sorusu tüm futbolseverlerin merak ettikleri arasında yer alıyor. Sarı- lacivertli ekip Vodafone Arena'da ağırlanacak. Büyük derbi için gün sayan siyah- beyazlı ekip ise maç biletlerinin satışa çıkmasını bekliyordu. Bugün itibari ile derbi biletleri satışa çıktı. Derbi biletleri bitti mi? Beşiktaş- Fenerbahçe maç biletleri bitti mi? Beşiktaş- Fenerbahçe bileti tükendi mi? Fenerbahçe- Beşiktaş maçı biletleri 2022!

DERBİ BİLETLERİ BİTTİ Mİ?

Spor Toto Süper Lig'de 8. Haftada karşı karşıya gelecek olan iki büyük takım için heyecan dorukta. Deplasman yasağı nedeniyle Vodafone Arena'da gerçekleşecek olan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisine Fenerbahçe taraftarları katılamayacak. Beşiktaş taraftarları ise büyük derbinin biletlerinin satışa sunulması ardından kısa süre içerisinde bitirdi.Saat 10:00'da satışa sunulan biletleri Beşiktaş taraftarı 9 saniye içerisinde tüm biletleri aldı. 9 Saniye içerisinde Beşiktaş- Fenerbahçe maç biletleri satıldı. Pazar günü oynanacak maçın biletleri 270 TL ile 4 bin 580 TL arasında değişkenlik gösterdi.