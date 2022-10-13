Son zamanlarda sosyal medya platformları üzerinde sık sık duymaya başladığımız kelimelerden birisi olan DeRace ne demek? Sorusunu bu haberimizde sizler için yanıtladık. Sık sık görmeye başladığımız ve birçok kişi tarafından DeRace ne demek? Ve DeRace nedir, DeRace ne anlama geliyor? Soruları ile araştırılan DeRace ne demek? Sorusu oldukça merak ediliyor. Peki, DeRace ne demek? DeRace nedir, DeRace ne anlama geliyor?

DeRace ne demek? Sorusu son zamanlarda DeRace kelimesinin sosyal medya üzerinde sık sık yer alması ile beraber en çok merak edilen sorular ve araştırmalar arasında yer almıştır. Konuya dair en merak edilen ve araştırıla sorular ise DeRace nedir, DeRace ne anlama geliyor? Soruları oluyor. Peki birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılmakta olan DeRace ne demek? DeRace nedir, DeRace ne anlama geliyor?

DERACE NE DEMEK?

DeRace, bir dijital para ürünü olarak bilinmektedir. Blockchain dünyası üzerine kurulu olduğu bilinmektedir.

BLOCKCHAİN NEDİR?

Blockchain bir iş ağındaki işlemlerin kaydedilmesi ve varlıkların takip edilmesi sürecini kolaylaştıran, paylaşılan ve üzerinde değişiklik yapılamayan bir büyük veridir. Varlıklar somut (ev, araba, toprak) veya soyut (patent, telif hakları, marka) olabilir. Değerli hemen hemen her şey bir blockchain ağında izlenebilir ve üzerinde işlem yapılabilir, bu da riski azaltır ve işe dahil olan tüm maliyetlerin düşürülmesini sağlar.