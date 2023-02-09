Depremzedelerin yakınları konuştu

İSTANBUL - Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen depremzedelerin yakınları konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 10 ili de sarsan iki depremin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen yaralı depremzedelerin yakınları da hastaneye koştu. Telaş içinde olan hasta yakınları, hastaneye gelen depremzedelerin durumları hakkında bilgi verdi.

"Çok şükür bilinçleri açık"

Servet Toprak(50), Kadriye Toprakve Abdülmelik Toprak(22)'ın uçakla beraber Adıyaman'dan geldiklerini belirten kuzen Ayşe Sarıdoğan, "Adıyaman'da müdahale edip buraya gönderdiler. Şu an burada da acilde müdahale ediyorlar. Buradaki ilk müdahaleden sonra bizi bilgilendirecekler. 45 saat sonra enkazdan çıkarıldılar zaten. Abisi zaten enkaz altında, daha çıkarılmadı. Yengesi vefat etti. Her yere yardım istiyoruz ama Adıyaman'a da istiyoruz. Ulaşabilenler lütfen insanlar ulaşsınlar. Çok zor durumdalar. Onlar Adıyaman'da yaşıyordu, ben İstanbul'da yaşıyordum. Zaten kuzeni olarak tek ben burada yaşıyorum. Çok şükür bilinçleri açık" ifadelerine yer verdi.

Depremzede yakınlarından olan bir diğer vatandaş ise, "Durumlarının nasıl olduğunu tam biz de bilmiyoruz. Orada yeterli müdahale olmuyordu. Adıyaman'dan getirildiler, orada yaşıyorlardı. Enkazdan akşamüzeri çıkarıldılar" dedi.

İstanbul genelindeki hastanelerde 265 yaralı bulunurken bunlardan 46'sı taburcu oldu. Hastanelerde bulunan yaralı depremzedelerin tedavileri ise sürüyor.