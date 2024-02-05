6 Şubat depreminde 112 kayıtları ortaya çıktı

Hatay'da asrın felaketinin yıl dönümünde ortaya çıkan 6 Şubat gecesine ait 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlar tüyler ürpertti. Acil Çağrı Merkezi personelinin göçük altında vatandaşlarla iletişim kurmaya çalıştığı anlar ses kayıtlarına yansıdı.

112 DE DEPREMDEN ETKİLENDİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce bina yerle bir olmuş 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Asrın felaketi olarak nitelendiren deprem gecesinin üzerinden 1 yıl geçse de acılar ilk anki gibi taze. Depremde Antakya ilçesinde bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi'nde de çökme olmuştu. Çökmeyle birlikte Acil Çağrı Merkezinde yaralanan ve vefat eden personeller olmuştu.

TÜYLER ÜRPERTEN KAYITLAR

Göçük altında mesai arkadaşlarının olmasına ve evlerinden haber alamamalarına rağmen görevlerini bırakmayarak vatandaşlardan gelen ihbarları alan personel ve depremzede vatandaşlar arasında geçen diyaloglar adeta tüyler ürpertti. Depremin yıl dönümünde ortaya çıkan ses kayıtlarında depremzede vatandaşların yardım çığlıkları 112 ihbar hattına yansıdı.