Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından 10 ilimizde büyük yıkım yaşandı. 10 ilde OHAL ilan edilirken arama kurtarma ekipleri enkazlarda canla başla mücadele ediyor. Depremzedelerin kredi borçları ertelendi mi? Depremzedelerin kredi borçları ne oldu, ne zamana ertelendi?

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Depremzedelerin kredi borçları ertelendi mi? Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından 10 ilimizde büyük yıkım yaşandı. 10 ilde OHAL ilan edilirken arama kurtarma ekipleri enkazlarda canla başla mücadele ediyor. Depremzedelerin kredi borçları ertelendi mi? Depremzedelerin kredi borçları ne oldu, ne zamana ertelendi? Detaylar...

DEPREMZEDELERİN KREDİ BORÇLARI ERTELENDİ Mİ?

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 10 ilimiz olumsuz etkilendi. Acı olay sonrasında deprem bölgesindeki esnafın Halk Bankası'na olan kredi borçları 6 ay ertelendi. Ertelemeden kaynaklı faizi Hazine karşılayacak.

6 AY ERTELEME

Tüm gözler depremin 9. gününde enkazdan gelecek mucizelere çevrilmişken, deprem bölgesindeki esnafa yönelik yeni bir karar alındı. Deprem bölgesindeki esnafın Halk Bankası'na olan kredi borçları 6 ay ertelendi. Ertelemeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

FAİZİ, HAZİNE KARŞILAYACAK

Ertelemeden kaynaklı faizi Hazine karşılayacak. Erteleme kararı, vadesi 6 Şubat'tan itibaren 6 ay içinde dolacak tüm kredi borçlarını kapsıyor.