Depremzedelerin en acı bayramı Depremde vefat eden yakınlarının ilk bayramında mezarlıklara koştu MALATYA - Asrın felaketinde yakınlarını kaybeden depremzedeler, bayramın ilk gününde mezarlıklara akın etti.

Depremzedelerin en acı bayramı

Depremde vefat eden yakınlarının ilk bayramında mezarlıklara koştu

MALATYA - Asrın felaketinde yakınlarını kaybeden depremzedeler, bayramın ilk gününde mezarlıklara akın etti. En acı bayramı yaşayan depremzedeler, yakınlarının kabirleri başında gözyaşı dökerek dua etti.

6 Şubat'ta yaşanan depremlerde Malatya'da vefat eden bin 300'ü aşkın deprem şehidinin ilk bayramlarında yakınları mezarlara koştu. Bayram namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda yoğunluk yaşanırken, depremde ölenlerin yakınları uzun süre kabir başında gözyaşı döktü.

Bu bayram en acı bayramı yaşayan depremzedelerin feryatları yürek dağlarken, kimisi Kur'an-ı Kerim okudu, kimisi dua etti. Buruk bir bayramın yaşandığı kentte özellikle depremde kaybedilen vatandaşların mezarlarında benzer görüntüler vardı.

Malatya'da geçici süreyle görevlendirilen Zonguldak Ereğli İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü ve diğer müftülük görevlileri de mezarlıkta depremzedelerin yanında yer aldı. Kütükçü, görevlerinin bugün son günü olduğunu da belirterek, "Bu bölgede kardeşlerimizin Cenab-ı Hakk'a tevekkülünü görünce hayran kaldık. Bu kadar sıkıntının, bu kadar problemin içerisinde Cenab-ı Hakk'a hamd eden, şükreden kardeşlerimizi gördükçe gururlandık. Devletimizin vermiş olduğu imkanlardan memnun olduklarını ifade ettikçe kendimiz adına devletimiz adına gurur duyduk" ifadelerine yer verdi.