ağır ve orta hasarlı hale gelen depremzedelerin 6 Şubat'a kadar olan elektrik ve doğalgaz borçlarının silinip silinmeyeceği merak ediliyordu. Vatandaşlar ise arama motorlarında Depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borçları silindi mi? sorusunu araştırıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından büyük yıkım yaşayan vatandaşların 6 Şubat tarihine kadar olan doğal gaz ve elektrik borçlarının silinip silinmeyeceği merak ediliyordu. Vatandaşlar ise Depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borçları silindi mi? sorusunu araştırdı.

DEPREMZEDELERİN ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ BORÇLARI SİLİNDİ Mİ?

Depremzedelerin 6 Şubat'a kadar olan fatura borçlarının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan karşılanmasına karar verildi. Depremzedelerin yine 6 Şubat'a kadar olan elektrik ve doğalgaz borçlarından kaynaklı dava ve icra takipleri de kaldırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'nın tamamıyla Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde elektrik ve doğalgaz abonelerinin 6 Şubat'tan sonraki faturalarının ödemesi, 31 Mayıs'a kadar ertelendi. Bu faturalar Haziran ayından itibaren gecikme zammı olmaksızın 6 ayda eşit taksitlerle ödenecek.