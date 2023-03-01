Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesinde yaptığı incelemelerin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kredi borçları ertelenecek mi, silinecek mi? sorularına yanıt verdi. Peki, Depremzedelerin borçları silinecek mi? Afetzedelerin kredi borçları ertelendi mi? Deprem bölgesinde kredi borçları siliniyor mu?

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremde en büyük hasarı alan Hatay'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bankalara borcu olan vatandaşlara sağlanacak kolaylıkları açıkladı. Kamu ve özel bankalarda borcu olan vatandaşlar kredi borçları ertelendi mi sorusuna cevap arıyordu. Peki, Depremzedelerin borçları silinecek mi? Afetzedelerin kredi borçları ertelendi mi? Deprem bölgesinde kredi borçları siliniyor mu? İşte detaylar haberimizde...

DEPREM BÖLGESİNDE KREDİ BORÇLARI SİLİNDİ Mİ?

Kredi borçları otomatik olarak 6 ay erteleniyor. Depremde zarar gören vatandaşlarımızın tamamı 6 aylık ertelemeden yararlanabiliyor. Kamu bankalarımız depremde vefat eden vatandaşlarımızın kredi borçlarını siliyor.

150 bin esnafımızın Halk Bankası'ndan kullandıkları kredi ödemelerini 6 ay süreyle erteledik. Bu tür işletmeler için deprem bölgesi işletme ve yatırım destek paketi ayrıca hazırladık. Çiftçilerimize Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'den kullandıkları kredilerini bir yıl süreyle tehir etme imkanı getirdik.

KREDİ BORÇLARI ERTELENDİ Mİ?

152 belediyemizin İller Bankası'na olan kredilerini erteledik. Depremin ülke genelindeki ekonomik faaliyetlere olumsuz etkisini önlemek amacıyla daha önce hazırladığımız paketi 350 milyar liraya yükselttik.

Kamu bankalarımız afet bölgesine özel uygun şartlı kredi vermeye başladı. Bankalarımızın deprem bölgesine sağladıkları ayni ve nakdi destekler 80 milyar lirayı bulmuş oldu.