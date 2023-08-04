Depremzedelere yardım etmek için öğrendikleri dikiş geçim kaynakları oldu

MANİSA "Yüzyılın Felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, depremzedelere yardım etmek için Manisa Kadın Kooperatifi'nde kurulan çalışma grubuna dahil olan 6 kadın, burada dikiş öğrendikten sonra kooperatif çatısı ürettikleri ürünleri, pazaryerinde kooperatife ait büfede satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Deprem felaketi sonrasında bölgedeki ihtiyaçları karşılamak adına gönüllü olarak Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi ile Manisa Kadın Kooperatifi'nin çalışmalarına katılan 6 kadın, daha sonra dikiş öğrenmek için halk eğitimi merkezi bünyesinde açılan kurslara katıldı. Gönüllü olarak başladıkları işte hiç akıllarında olmayan üretim grubunu kooperatif çatısı altında kuran kadınlar, hem kıyafet hem de mefruşat ürünleri dikmeye başladı. Ortaya çıkan ürünleri satan kadınlar aile bütçelerine katkı sağlıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan proje çerçevesinde pazaryerinde tahsis edilen büfede kadınların ürettikleri ürünleri satarak, aile bütçelerine katkı sağladıklarını vurgulayan Manisa Kadın Kooperatifi Başkanı Nilgün Beşirik, "Yüzyılın depremi olduğunda 6 kadın kooperatifimize gelerek gönüllü çalışmaya başladılar. 'Çorbada bizim de tuzumuz olsun, işin bir yerinden bizde tutalım' dediler. Kadın kooperatifimizde o dönemde gönüllü olarak kıyafetler dikti. Dikiş yapmayı öğrendiler daha sonra buradan ekonomik bir girdi sağlayabileceklerini anladılar. Önce dikiş kursuna daha sonra kendilerini yetiştirdikleri bu meslek kursuna katıldılar. Ardından kooperatif çatısı altında üretim grubu kurdular. Şu anda diktiklerini perşembe pazarında satarak ekonomilerine katkıda bulunuyorlar" dedi.

Kooperatif çatısı altında 6 kadının bir araya gelerek oluşturduğu üretim gurubunun temsilcisi Mürvet Kanbay, "Dikiş yapmayı çok seviyoruz. Çok güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. Ben 4 yıl önce kızımı kaybettim. Kızımdan sonra psikolojik sıkıntılar yaşadım. Burada öğrendiğim dikiş-nakış ve üretim sayesinde bu sıkıntılarımı atlattım. Bizi bu grubu kurmaya teşvik eden herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.