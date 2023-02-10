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Depremzedelere para yardımı nasıl yapılır? AFAD para bağışı nasıl yapılır? AFAD bağış hesapları nelerdir?

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Depremzedelere para yardımı nasıl yapılır? AFAD para bağışı nasıl yapılır? AFAD bağış hesapları nelerdir?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar tarafından Depremzedelere para yardımı nasıl yapılır? Merak ediliyor. Maddi olarak destekte bulunmak isteyen vatandaşlar tarafından Depremzedelere para yardımı nasıl yapılır? Araştırılıyor. Peki, Depremzedelere para yardımı nasıl yapılır? AFAD para bağışı nasıl yapılır? AFAD bağış hesapları nelerdir?

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Depremzedelere para yardımı nasıl yapılır? Sorusu, deprem için maddi olarak yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Özellikle de internet üzerinde sahte siteler ile bağış toplanan sitelerin de yayılması nedeniyle AFAD bağış hesapları da araştırılıyor. Peki, Depremzedelere para yardımı nasıl yapılır? AFAD para bağışı nasıl yapılır? AFAD bağış hesapları nelerdir?

DEPREMZEDELERE PARA YARDIMI NASIL YAPILIR?

Türkiye genelinde yaşanmakta olan doğal afet ve depremlerden etkilenen vatandaşlara yardım etmek isteyen vatandaşlar için yardımların AFAD koordinesinden yapılacağı bildirildi. SMS ile yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar DEPREM" ya da "AFET" yazarak 1866'ya kısa mesaj göndererek 10 TL bağış yapabilecekler.

AFAD'IN GÖREVLERİ NELERDİR?

Afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, afet esnasında yapılacak müdahale ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetim ve koordinasyonunu gerçekleştirmek, kurumun temel görev ve amacıdır.

Depremzedelere para yardımı nasıl yapılır? AFAD para bağışı nasıl yapılır? AFAD bağış hesapları nelerdir?

Depremzedelere para yardımı nasıl yapılır? AFAD para bağışı nasıl yapılır? AFAD bağış hesapları nelerdir?

Depremzedelere para yardımı nasıl yapılır? AFAD para bağışı nasıl yapılır? AFAD bağış hesapları nelerdir?

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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