Haberlerde yer alan görüntülerde enkazdan çıkarılan vatandaşlara battaniye yeribe sarı alüminyum folyo ile örtmeleri herkes tarafından merak ediliyor. Peki, Depremzedelere neden alüminyum folyo sarılır? Enkazdan çıkarılanlar neden sarı alüminyumla örtülür?

Sarı alüminyumun anlamı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Uzmanlar, gündemde olan enkazdan çıkarılanların neden alüminyum folyoya sarıldığını açıkladı. Peki, Depremzedelere neden alüminyum folyo sarılır? Enkazdan çıkarılanlar neden sarı alüminyumla örtülür? İşte detaylar haberimizde...

DEPREMZEDELERE NEDEN ALÜMİNYUM FOLYO SARILIR?

Alüminyum bir folyodan oluşur bu örtü yanıklarda sık kullanıldığı için yanık örtüsü diye bilinir. Deprem, sel, yangın, gibi afetlerin çoğunda kullanılır. Dağcılıkta da hipotermiden korunma amaçlı kullanılabilir. İki rengi vardır; Sarı taraf ve metal. Metal renkli tarafından vücudu soğuttuğu, sarı renkli yönün de vücudu ısıttığı biliniyor. Yani; soğukta gümüş tarafı sıcakta sarı tarafı vücuda sarılır. Nedeni ise; hastanın vücut sıcaklığını sabit tutmak. Hissedilmeyen buharlaşmayı engelleyip vücudun sıvı kaybını engellemek. Özellikle yanıklarda ağrı kesici etkisi bile vardır. Bu özelliklerinden dolayı artık acil yardım çantaları için önerilmektedir.

ENKAZDAN ÇIKARILANLARA NEDEN SARI ALÜMİNYUM ÖRTÜLÜR?

Sarı alüminyum, diğer alüminyum maddelerine oranla sıcağı tutan en etkili maddedir. Battaniye ya da örtüler vücut sıcaklığını birden artırarak beyne şok gitmesine neden olabilir. Bu yüzden sağlık uzmanları enkaz altında kalanlara sarı alüminyum örtüsü örterek öncelikle vücudun ısı dengesini kendi kendine dengelemesini sağlar. Vücut ısıyı otomatik dengeledikçe kan akışı normalleşir. Çünkü vücut hem soğuktan hem de şoktan kitlenmiş haldedir. Yavaş yavaş çözülmesi için sarı alüminyum folya gibi güçlü maddeyle sarılması gerekir. Ayrıca sarı alüminyum vücudun mikrop kapmasını önler. Açık yaralar bu konuda çok risklidir.