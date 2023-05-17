Depremzedelere küfür eden kadın kim? Depremzedelere küfür ettiği videoları yayınlayan kadın yakalandı mı, tutuklandı mı?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde deprem bölgesinde kullanılan oylara tepki gösteren ve bu anları saniye saniye kaydederek 'Tiktok' isimli sosyal medya uygulamasında paylaşan kadın gündeme düştü. Peki, Depremzedelere küfür eden kadın kim? Depremzedelere küfür eden kadın yakalandı mı?

Depremzedelere küfür eden kadın kim? sorusu araştırılıyor. Seçimlerin ardından deprem bölgesindeki depremzedeleri sert sözlerle eleştirerek hakaretler yağdıran TikTok fenomeni merak ediliyor. Arama motorlarında ise Depremzedelere küfür eden kadın kim? Depremzedelere küfür eden kadın yakalandı mı? soruları aratılıyor.

DEPREMZEDELERE KÜFÜR EDEN KADIN KİM, YAKALANDI MI?



Seçimlerin ardından deprem bölgesindeki depremzedeleri sert sözlerle eleştirerek hakaretler yağdıran TikTok fenomeni yakalandı. Gözaltına alınan A.D.D. isimli kadın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Oy veren depremzedelere yönelik hakaret, saldırı ve tahrik içerikli provakatif video paylaşımı yapan A.D.D. isimli kadın, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan ve hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.D.D. isimli şüpheli, adliyeye sevk edildi.