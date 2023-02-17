Depremzedelere kira yardımı ne kadar, nasıl başvurulur ve deprem yardımı kimleri kapsıyor, ödemeleri ne zaman olduğu merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ağır yıkımlara yol açtı. Depremzedelere kira yardımı ne kadar, nasıl başvurulur ve deprem yardımı kimleri kapsıyor, ödemeleri ne zaman soruları gündeme geliyor. Peki, Depremzedelere kira yardımı ne kadar, nasıl başvurulur? Deprem yardımı kimleri kapsıyor, ödemeleri ne zaman?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremzedelere kira yardımı ne kadar, nasıl başvurulur ve deprem yardımı kimleri kapsıyor, ödemeleri ne zaman olduğu merak ediliyor. Depremzedelere kira yardımı ne kadar, nasıl başvurulur ve deprem yardımı kimleri kapsıyor, ödemeleri ne zaman soruları gündeme geliyor. Depremzedelere kira yardımı ne kadar, nasıl başvurulur? Deprem yardımı kimleri kapsıyor, ödemeleri ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

DEPREMZEDELERE KİRA YARDIMI NE KADAR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 41 bin 791 bina için yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı tespiti yapıldığını bildirdi.

Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 yıl içerisinde yıkılan binaların yeniden inşa edileceğini ve sahiplerine teslim edeceğini ifade ederek, "10'ar bin lira vatandaşlarımıza vereceğiz. Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımıza da kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacağız. İster Adıyaman'da ister farklı illerde bir yıl benim vatandaşlarım kalabilecek" dedi.

Sözlerini sürdüren Erdoğan, "THY, ücretsiz olarak gideni de geleni de getirmek durumundadır, bunların da gerekli talimatı kendilerine verilmiştir." ifadelerine yer verdi.

"Pazartesi günü ardı ardına yaşanan depremlerle maalesef çok büyük kayıplarımız oldu. 10 ilimizde çok ciddi yıkımlar oldu. Önceki gün Kahramanmaraş, Hatay ve Adana illerini ziyaret ederek durum tespitleri yaptık. Dün Osmaniye, Kilis'teydim. Şimdi Adıyaman'dayız buradan da Malatya'ya hareket edeceğiz.

DEPREMZEDELERE KİRA YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREM YARDIMI KİMLERİ KAPSIYOR?

Kabine toplatısı sonrası açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan depremden etkilenen hanelere 100 bin TL nakdi destekte bulunacaklarının duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasışu şekilde: "İlk etapta oturulamaz hane başına 15 bin TL, taşınma ve 2-5 bin arası kira yardımı, hane başına 10 bin TL yardım yapacağımızı açıklamıştım. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz.50 milyar civarında bunları dayanışma paketi olarak depreme tahsis ettiler. Deprem çalışmalarında kullanılacaktır. "ifadelerini konuşmasında yer verdi. Buna göre depremden etkilenen hanelere hane başı100 Bin TL nakdi yardım verilecek.100 bin TL nakdi destek ödemelerinin kısa süre içerisindebaşlaması bekleniliyor. Konuya ilşkin bir açıklama gelirse haberimizde yer vereceğiz.

DEPREMZEDELERE KİRA YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletimiz ve milletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında olmuştur. 1 yıl içerisinde konutları inşa edeceğiz. 10'ar bin lira vereceğiz. İsteyen depremzedelere kira desteği de verilecek. Farklı kentlere gidenlerin kira bedelini karşılayacağız."

"Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı yapacağız. "Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı yapacaklarını beriti. Çalışmalar için 100 milyar liralık kaynak ayırdık. Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı yapacağız. Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından inşa çalışmalarına başlayacağız. İfadelerine konuşmasında yer verdi.