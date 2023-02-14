Depremzedelere işsizlik ve çalışma ödeneği ne zaman yatacağı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu. Depremzedelere işsizlik ve çalışma ödeneği ne zaman yatacağı gündeme geliyor. Peki, Depremzedelere işsizlik ve çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Depremzedeler için İşsizlik Ödeneği ve Yarım Çalışma Ödeneği ödemeleri ne zaman olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Depremzedelere işsizlik ve çalışma ödeneği ne zaman yatacağı merak ediliyor. ışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu. Depremzedelere işsizlik ve çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Detaylar haberimizdedir…

DEPREMZEDELERE İŞSİZLİK VE ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Depremden etkilenen illerimizde; İşsizlik Ödeneği ve Yarım Çalışma Ödeneği ödemeleri 15 Şubat 2023 tarihinde yapılacaktır. Geçmiş olsun Türkiye." paylaşımında bulundu.