Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre depremzedelere hibe ve kredi desteği verilecek. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen yerlerdeki orta ve üzeri hasarlı yapıların yeniden yapılması için hak sahiplerine kredi desteği ve hibe ne zaman verileceği merak ediliyor. Peki, Depremzedelere hibe ve kredi desteği Resmi Gazete'de yayımlandı! Hibe ve kredi desteği ne zaman verilecek?

Depremzedelere hibe ve kredi desteği Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, hibe ve kredi desteği ne zaman verileceği gündeme geliyor. Orta ve üzeri hasarlı yapıların yerinde yeniden yapılması amacıyla konut için kredi ve hibe desteğinin ne zaman verileceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Depremzedelere hibe ve kredi desteği Resmi Gazete'de yayımlandı! Hibe ve kredi desteği ne zaman verilecek? Detaylar haberimizdedir…

DEPREMZEDELERE HİBE VE KREDİ DESTEĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Söz konusu karar kapsamında; konut için 750 bin TL, ahırı bulunan konut için 1 milyon TL, işyeri için 400 bin TL'ye kadar kredi desteği sağlanacak. Hibe yardımı ise nakdi olarak konut için 750 bin TL, işyeri için 400 bin TL'ye kadar yapılacak.

HİBE VE KREDİ DESTEGİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Başvurusu uygun görülen hak sahipleriyle kredi sözleşmesi ve ödeme planı imzalanacağı aktarılan kararda, kredinin yüzde 10'u peşin geri kalanı ise 29 Haziran 2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna tabi olan yapılarda yapı denetim sistemindeki inşaat ilerleme seviyesi, diğer yapılarda ilgili idarelerce yerinde yapılacak inceleme esas alınarak; su basmanı seviyesinde, taşıyıcı sistemin bitiminde ve inşaat bitiminde olmak üzere, Bakanlıkça 3 eşit taksitle yapıdaki hak sahipleri adına hak sahiplerinin anlaştığı müteahhidin bankada açılan vadesiz hesabına ödenmek üzere gönderilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl müdürlükleri, hazine adına taşınmaz üzerinde birinci derece ve birinci sıra veya serbest dereceden istifade hakkı ile diğer derecelerden olmak üzere kredi tutarının iki katı kadar ipotek tesis edeceği vurgulandı.

Hak sahiplerinin kredi geri ödemelerinin Bakanlıkça takip edileceği bilgisine yer verilen karara göre, hak sahiplerine konut için 750 bin, ahır bulunan konut için 1 milyon ve işyeri için de 400 bin lira olarak 2 yıl ödemesiz olmak üzere, toplam azami 10 yıl vadeli ve faizsiz olarak en fazla üç bağımsız bölüm için kredi kullandırılacağı belirtildi.