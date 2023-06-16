Üniversite kontenjanları netleşti. Depremzede öğrenciler için ek kontenjan tanınırken, devlet, vakıf ve açıköğretim üniversitelerinde toplam kontenjanın 1 milyon 61 bin olduğu belirtildi. Peki Depremzedelere ek kontenjan nedir, kaç kişilik kontenjan verilecek?

Depremzedelere ek kontenjan!Üniversite kontenjanları netleşti. Depremzede öğrenciler için ek kontenjan tanınırken, devlet, vakıf ve açıköğretim üniversitelerinde toplam kontenjanın 1 milyon 61 bin olduğu belirtildi. Peki Depremzedelere ek kontenjan nedir, kaç kişilik kontenjan verilecek? Detaylar...

DEPREMZEDELER EK KONTENJAN

Deprem bölgesindeki devlet üniversitelerinde yüzde 25, vakıf üniversitelerinde de her bir programda 1'er burslu kontenjan ayrılması kararı verildi. 18 üniversitenin olduğu bölgede böylece 21 bin 215'i devlet, 3 bin 426'sı vakıf olmak üzere toplamda 24 bin 641 ek kontenjan ayrıldı. 34 yaş ve üzeri kadınlar için 8 bin 105'i lisans, 12 bin 937'si ön lisans olmak üzere toplamda 21 bin 42 kontenjan verildi.

TOPLAM KONTENJAN 1 MİLYON 61 BİN

Devlet, vakıf ve açıköğretim üniversitelerinde toplam kontenjanın 1 milyon 61 bin olduğu belirtildi. Devlet ve vakıf üniversitelerinde 388 bini ön lisans, 465 bini lisans programlarında olmak üzere toplam 853 bin kontenjan bulunuyor. Bu kontenjanların yüzde 79'u devlet üniversiteleri için ayrılırken, yüzde 21'inin vakıf üniversitelerindeki kontenjanlar olduğu belirtildi.

DEPREMZEDE ADAYLARA EK KONTENJAN

Depremzede adaylar, şehit ve gazi yakınları ile 34 yaş üstü kadınlar için ek kontenjan ayrıldı. Bunlar da dahil edildiğinde toplam kontenjan sayısı 1 milyon 111 bine çıktı. Ayrıca KKTC ve yurtdışındaki üniversitelerde de 15 bin civarında kontenjan ayrıldı.