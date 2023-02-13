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Depremzedelere "Afetzede Kartı" mı veriliyor? İstanbul Valiliği açıkladı!

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Depremzedelere 'Afetzede Kartı' mı veriliyor? İstanbul Valiliği açıkladı!

İstanbul Valiliği depremzedelere "Afetzede Kartı" verildiği iddialarını yalanladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'a gelen afetzede vatandaşlarımıza Valilik ve kaymakamlıklarımızdan 'afetzede kartı' verildiği yönündeki iddia ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesine yer verildi. Depremzedelere Afetzede Kartı mı veriliyor? merak ediliyordu. İstanbul Valiliği açıkladı!

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Depremzedelere Afetzede Kartı mı veriliyor? İstanbul Valiliği depremzedelere "Afetzede Kartı" verildiği iddialarını yalanladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'a gelen afetzede vatandaşlarımıza Valilik ve kaymakamlıklarımızdan 'afetzede kartı' verildiği yönündeki iddia ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesine yer verildi. Depremzedelere "Afetzede Kartı" mı veriliyor? merak ediliyordu. İstanbul Valiliği açıklaması haberimizde...

DEPREMZEDELERE AFETZEDE KARTI MI VERİLDİ?

İstanbul Valiliği, kente gelen depremzede vatandaşlara valilik ve kaymakamlıklardan "afetzede kartı" verildiği yönündeki iddia ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"AFAD Başkanlığımızca yapılan açıklamalarda da belirtildiği gibi; afetzedelerimizin gıda, giyim, barınma ve benzeri ihtiyaçlarının giderilmesine ilişkin başvuruları sırasında, herhangi bir kart veya belge talep edilmesi söz konusu değildir. Bütün kurum ve kuruluşlarımıza yapılacak başvurularda, T.C. kimlik numarasının bildirilmesi yeterlidir."

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