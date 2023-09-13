Üniversitelerin açılmasına kısa süre kala KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlara e-Devlet ekranı üzerinden erişilebileceğini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yüzde 87'lik rekor bir oranla yurtlara yerleştirilme yapıldığını söyledi. Peki, Depremzedeler yurt ücreti ödeyecek mi? Depremzede öğrenciler KYK yurt ücretinden muaf mı?

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) 2023-2024 yurt başvuru sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçlara e-Devlet üzerinden erişebilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, yurtlara yüzde 87 oranında rekor yerleştirme yapıldığını ve yedek yerleştirmelerin önümüzdeki günlerde yapılacağını söyledi. Arama motorlarında ise Depremzedeler yurt ücreti ödeyecek mi? Depremzede öğrenciler KYK yurt ücretinden muaf mı? soruları araştırıldı.

DEPREMZEDELER YURT ÜCRETİ ÖDEYECEK Mİ?

GSB resmi sitesinde 09.03.2023 tarihinde yer alan açıklama şöyleydi:

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı yurtlarda, 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyen öğrencilerin, ücretleri iade edilecek. Depremzede öğrenciler ise hiçbir ücret ödemeyecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar dönem ücreti ödeyen öğrenciler ve yurtlarda kalan depremzede öğrencilerin durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Kasapoğlu, paylaşımında, "Sevgili gençler, GSB Yurtlarımızda 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyenlerin ücretleri iade ediliyor. 20 Şubat itibarıyla yurtta kalan gençlerimiz ücret ödemeye devam edecek olup depremzede öğrencilerimiz ise hiçbir ücret ödemeyecektir. " ifadelerini kullandı.

Bu eğitim ve öğretim yılı için herhangi bir açıklama henüz gelmedi.

KYK YURT SONUÇLARI E DEVLET!

KYK yurt sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 28 Ağustos'ta biten başvurular, 7 Eylül'de açıklanmıştı. Bu sene yurt sonuçları 13 Eylül'de açıklandı.

KYK YEDEK NE DEMEK?

KYK yurt başvurularının sonuçlandığı ekran üzerinde yer alan KYK yedekleri ve yedek sıraları, yedek sırasına göre yurtlara yerleştirilecek olan öğrencileri ifade ediyor. KYK yedek sıra numaranıza göre belirlenen yerleştirme günlerinde yerleştirme yapılacak ve buna göre KYK yedek sıra numaranız güncellenecektir. KYK yurtlarına yerleşmek için birçok farklı faktör söz konusudur. Bunun içerisinde tercih ettiğiniz konumda bulunan KYK yurtlarının kapasitesi de önemli bir faktördür.

KYK YURT TİPLERİ KAÇ KİŞİLİK 1.,2.,3.,4.,5.,6.?

KYK odaları tiplerine göre farklılık gösterir.

KYK YURT 1. TİP: Genellikle 4-6 kişilik olur. Banyo ve tuvalet ortak

KYK YURT 2. TİP: Genellikle 2-4 kişiliktir.

KYK YURT 3. TİP: Tip 1 ve 2'ye göre daha geniştir. Genellikle 2-4 kişiliktir. Banyo ve tuvalet odanın içerisinde yer alıyor.

KYK YURT 4. TİP: Diğer odalara göre daha geniş olan bu odalar 2-4 kişiliktir. Banyo ve tuvalet odanın içerisinde yer alıyor.

KYK YURT 5. TİP: Genellikle 1-2 kişilik olur. Odalarda televizyon, klima, uydu yayını vs bulunur.

KYK YURT 6. TİP: Diğer odalara göre en küçük olan odalardır. Kişi sayısı 2-4. Banyo ve tuvalet ortak kullanımdadır.

KYK YURT SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Devletin yurtlarına başvuru yapan üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Öğrenciler şimdi ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan KYK yurt başvuru sonuçlarına nereden bakılır? Sorusunu araştırıyor. KYK yurt başvuru sonuçlarına E- devlet ve https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama sitesinden KYK yurt başvuru sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI!