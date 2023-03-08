Depremzedeler seçimlerde nasıl oy kullanacak? e- devletten adres değişikliği nasıl yapılır?

Kamuoyunda "Aslın Felaketi "olarak bilinen Kahramanmaraş depreminin vurduğu 10 ilden batıya göç yaşanırken depremzedelerin nasıl oy kullanacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili açıklama içişleri Bakanlığından geldi. E- devlet 'ten adres değişikliği nasıl yapılır? Depremzedeler seçimlerde nasıl oy kullanacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, afetzede vatandaşların adres değişiklik işlemlerini nüfus müdürlüklerinin yanı sıra e-devlet ve nüfusmatikler aracılığıyla yapabileceğini bildirdi. Konuyla ilgili açıklama içişleri Bakanlığından geldi. Yaşanan bu gelişmenin ardından vatandaşlar e devlet 'ten adres değişikliği nasıl yapılır? Depremzedeler seçimlerde nasıl oy kullanacak? Sorularının yanıtını araştırmaya koyuldu. İşte konu hakkında tüm detaylar haberimizde...

DEPREMZEDELER SEÇİMLERDE NASIL OY KULANACAK?



Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelerin adres değişiklikleri e-Devlet ya da nüfusmatikler aracılığıyla yapabilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Afetzede vatandaşlarımız, yerleşmeleri için gösterilen karavan, çadır, prefabrik evler, yurt, huzurevi gibi yerlere, yerleşim yeri adres beyanı yapabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesinin 7'nci maddesinin 4'üncü fıkrasına istinaden doğal afet sonucu yerleşim yerlerinin kullanılamayacak hale gelmesinden dolayı afetzede vatandaşlarımız, yerleşmeleri için gösterilen 'karavan, çadır, prefabrik evler, yurt, huzurevi gibi yerler'e nüfus müdürlüklerimiz, e-Devlet ve nüfusmatiklerimiz üzerinden yerleşim yeri adres beyanı yapabilecektir."

E -DEVLETEN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılanaçıklamada şu ifadeler yer aldı: "Afetzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin azaltılması ve kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için 6 Şubat öncesinde yerleşim yeri adresi depremden etkilenen illerde bulunan vatandaşlarımızın diğer illere yerleşim yeri adres değişikliği işlemlerini nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilmelerine imkan sağlanmıştır. "ifadelerine yer verildi.