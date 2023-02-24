Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrası seçimlerin yapılıp yapılmayacağı merak edilirken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Seçimlerin yapılması durumunda deprem bölgesinden ayrılanların nasıl oy kullanacağı sorusuna yanıt veren Bakan Bozdağ'ın açıklamalarına haberimizde yer verdik. Peki, Depremzedeler nasıl oy kullanacak? Deprem bölgesinden ayrılan vatandaşlar nasıl o kullanacak? İşte detaylar haberimizde...

DEPREMZEDELER NASIL OY KULLANACAK?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CNN Türk'te 40 binin üzerinde insanımızın yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Programda "Deprem bölgesinden ayrılanlar nasıl oy kullanacak?" sorusuna yanıt veren Bakan Bozdağ, "Kimin nerede nasıl oy kullanacağı kanunumuzda açık açık yazıyor. Onun için yeni bir kanuni düzenlemeye gerek yok. YSK'nın daha önce aldığı kararlar var. Herkes meskun olduğu yerde oyunu kullanacak. Seçim listeleri askıya çıktığında itirazı varsa edecek ona göre oy kullanacak. Herkes bulunduğu yerde oy kullanacak ve kullandığı ile sayılacak. Yasalarımızda kural bu. Geçmişte alınan kararlar bu. Mükerrer oy kullanma ihtimali yok. Deprem bölgesinde sandıkların nereye kurulacağına YSK karar verecek. YSK öyle bir karar verdiğinde orada da kurulabilir" ifadelerini kullandı.

"Biz bugüne kadar seçimle ilgili bir gündem yapmadık" diyen Bakan Bozdağ, şöyle devam etti: "Seçimle ilgili en ufak değerlendirme yapılmadı. Ama maalesef Türkiye'de bu kadar acı arasında seçimi gündem yapan ve böyle bir gündem AK Parti ve MHP'de varmış gibi algı uyandıranlar çıktı. Bunları kınamak istiyorum. Türkiye'nin daha önemli işleri var. 'Seçim ne olacak, nasıl olacak?' diye bir değerlendirme yapmayı saygısızlık olarak görürüm. Neyin ne olacağı yasalarımızda yazıyor. Herhangi bir yoruma yer verilmeyecek şekilde belli. Bunların hepsi seçim kanunumuzda yazıyor. Her şey açık ve ortada. Böylesi bir zamanda daha fazla değerlendirme yapmayı doğru bulmuyorum."