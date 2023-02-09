Depremzedeler için tahliye noktaları neresi? AFAD paylaştı!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) depremzedeler için tahliye noktalarını belirledi. AFAD'ın paylaştığı, depremzedeler için tahliye noktaları neresi olduğu ve depremzedelerin nerede kalacağı belli oldu. Peki, Depremzedeler için tahliye noktaları neresi? AFAD paylaştı!
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlardan il dışına gitmek isteyenler için tahliye alanları oluşturuldu. AFAD'ın paylaştığı, depremzedeler için tahliye noktaları neresi olduğu araştırılıyor. Depremzedeler için tahliye noktaları neresi? Detaylar haberimizdedir…
DEPREMZEDELER İÇİN TAHLİYE NOKTALARI NERESİ?
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlardan il dışına gitmek isteyenler için tahliye alanları oluşturuldu. 10 ilde oluşturulan tahliye noktalarının yerlerini paylaşan AFAD, depremzedelerin barınma alanlarına ve misafirhanelere yerleştirileceğini duyurdu.
Tahliye talepleri, illerin barınma kapasitesine göre planlanıyor. Kendi imkanlarıyla ulaşım sağlayıp afet bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşlar, çıkış yapmadan önce bulundukları yerlerdeki jandarma tahliye noktalarına bildirim yapmaları halinde gidecekleri illerdeki barınma noktalarına yönlendirmeler yapılacak.
İşte il il oluşturulan tahliye noktaları:
KAHRAMANMARAŞ
- Kahramanmaraş Fuar Merkezi İstasyon Mahallesi 78008 Sokak No: 2 / Dulkadiroğlu
- Kahramanmaraş Avşar Kampüsü Batıçevreyolu / Onikişubat
MALATYA
- Emekliler Parkı / Valilik yanı / Battalgazi
- Kubilay Anadolu İmamhatip Lisesi / Turgut Temelli Caddesi / Battalgazi
- Maşti (Açıkalanı) / Buhara Caddesi / Yeşilyurt
- Belsos Yaşam ve Spor Merkezi / Cevatpaşa Mahallesi / Yeşilyurt
DİYARBAKIR
- Koşuyolu Parkı / Kayrantepe Mahhalesi Sunay Caddesi No: 67 / Bağlar
- Kent Meydanı / Mezopotamya Mahallesi 301 Sokak 21070 / Kayapınar
ADIYAMAN
- Adıyaman Otogarı / Sıratut Mahhalesi Adıyaman Diyarbakır yolu Ziyaretpayamlı / Merkez
- Eğriçay Parkı / Sümerevler Mahhalesi Karaali yolu No: 15 / Merkez
GAZİANTEP
- M1 AVM Açık Otoparkı / Karacaahmet Mah. Şehit Ömer Halisdemir Bul. No: 129 / Şehitkamil
ŞANLIURFA
- Mesire Alanı / Gülbağ Mahallesi 3016 Sok. Buluntu Hoca Bulvarı / Karaköprü
- Cumhuriyet Parkı / GAP Vadi Bulvarı Mardin Yolu / Haliliye
- Arkeoloji Müzesi Bahçesi / Haleplibahçe 2327 Sok. No: 74/1 / Eyyübiye
OSMANİYE
- Masal Parkı / Adnan Menderes Mah. Musa Şahin Bul. Valilik yanı/ Merkez
- Park Yeri / Karaboylu Mah. kapalı yüzme havuzu arkası / Merkez
- Park Yeri / Fakıuşağı Mah. Kredi Yurtlar Kurumu arkası / Merkez
HATAY
- Hatay ilinde; Hatay Şehir Stadyumu / Yeni Hastane yolu üzeri
- Fuar Alanı / Çevre Yolu Üzeri Adliye binası yanı
ADANA
- TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi / Kurttepe Mah. Necmettin Erbakan Bul. No: 242 / Çukurova
- Cumhuriyet Parkı ve Sosyete Pazarı / Yurt Mah. 71339 Sk. No: 11 / Çukurova
KİLİS
- Kilis ilinde; Tır Parkı / Şıh Mansur Mah. Kilis Gaziantep yolu üzeri