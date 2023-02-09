Depremzedeler için tahliye noktaları neresi? AFAD paylaştı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) depremzedeler için tahliye noktalarını belirledi. AFAD'ın paylaştığı, depremzedeler için tahliye noktaları neresi olduğu ve depremzedelerin nerede kalacağı belli oldu. Peki, Depremzedeler için tahliye noktaları neresi? AFAD paylaştı!