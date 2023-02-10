Depremzedeler için kira yardımı ne kadar ve depremzedeler için kaç yıllık kira yardımı yapılacağı merak ediliyor. Depremzedeler kira yardımı için başvuruyu nasıl yapacak sorusu gündeme geliyor. Peki, Depremzedeler için kira yardımı ne kadar? Kaç yıllık yapılacak, başvuru nasıl yapılır?

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerle ilgili açıklama geldi. Depremzedeler için kira yardımı ne kadar olacak ve kaç yıllık yapılacak merak ediliyor. Depremzedeler kira yardımı için nasıl başvuru yapacak gündeme geliyor. Depremzedeler için kira yardımı ne kadar? Kaç yıllık yapılacak, başvuru nasıl yapılır? Detaylar haberimizdedir…

DEPREMZEDELER İÇİN KİRA YARDIMI NE KADAR?

Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 yıl içerisinde yıkılan binaların yeniden inşa edileceğini ve sahiplerine teslim edeceğini ifade ederek, "10'ar bin lira vatandaşlarımıza vereceğiz. Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımıza da kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacağız. İster Adıyaman'da ister farklı illerde bir yıl benim vatandaşlarım kalabilecek" dedi.

Sözlerini sürdüren Erdoğan, "THY, ücretsiz olarak gideni de geleni de getirmek durumundadır, bunların da gerekli talimatı kendilerine verilmiştir." ifadelerine yer verdi.

"Pazartesi günü ardı ardına yaşanan depremlerle maalesef çok büyük kayıplarımız oldu. 10 ilimizde çok ciddi yıkımlar oldu. Önceki gün Kahramanmaraş, Hatay ve Adana illerini ziyaret ederek durum tespitleri yaptık. Dün Osmaniye, Kilis'teydim. Şimdi Adıyaman'dayız buradan da Malatya'ya hareket edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

DEPREMZEDELER İÇİN KAÇ YILLIK KİRA YARDIMI YAPILACAK?

Yaşadığımız acıyı tarif etmekte kelimelerin kifayetsiz kaldığını iyi biliyorum. Hayatını kaybedenlerin vatandaşlarımızın sayısı 18 bin 991'e, yaralıların sayısı 75 bin 573'e ve 76 binin üzerinde vatandaşlarımız tahliye edildi. Deprem anından itibaren devletimiz alanda olmuştur. Depremin yıkım etkisi 10 ilimize ve 500 km'lik alana yayıldığı için işimiz çok zor oldu. Bölgede ilk müdahale ve organizasyonu yapacak olanların ya kendisinin ya ailesinin yıkımlar altında kalması da eklenmiştir.

Şu anada kadar 94 ülkeden gelen teklifler çerçevesinde ekipler gelmeyi sürdürüyor. Yıkım öylesine büyük alanda öylesine çok binayı etkilemişti ki 140 binden fazla kişiyle dünyanın belki de en büyük arama kurtarma ekibini toplamamamıza rağmen müdahaleleri gerekli hıza ulaştıramadığımız gerçektir. Devletimiz de tüm STK'larımız da vatandaşlarımızın her biri de dostlarımız ve kardeşlerimiz de depremzedelerin yanında olmak için var gücüyle gayret göstermiştir.

Bazı kendini bilmezler marketleri soyuyor, iş yerlerine saldırıyor. OHAL ile bu suistimalleri yapanlara, yakalandığı anda gerekli müeyyideler uygulanacak.