Depremzedeler için hizmet veren tesisler nerede, adresleri var mı? 7 Şubat 2023 depremzedeler için açık olan tesisler neresi?

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, depremzedeler için hizmet veren tesisleri paylaştı. Peki, Depremzedeler için hizmet veren tesisler nerede, adresleri var mı? 7 Şubat 2023 depremzedeler için açık olan tesisler neresi? İşte detaylar...