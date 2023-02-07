Depremzedeler için hizmet veren tesisler nerede, adresleri var mı? 7 Şubat 2023 depremzedeler için açık olan tesisler neresi?
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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, depremzedeler için hizmet veren tesisleri paylaştı. Peki, Depremzedeler için hizmet veren tesisler nerede, adresleri var mı? 7 Şubat 2023 depremzedeler için açık olan tesisler neresi? İşte detaylar...
Kahramanmaraş'ta gerçekleşen büyük depremin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı; Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana ve Diyarbakır'da depremzedelerin hizmetine açılan tüm tesislerin listesini paylaştı. Peki, Depremzedeler için hizmet veren tesisler nerede, adresleri var mı? 7 Şubat 2023 depremzedeler için açık olan tesisler neresi? Ayrıntılar sizlerle...
DEPREMZEDELER İÇİN HİZMET VEREN TESİSLER NEREDE BULUNUYOR?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, deprem bölgelerinde hizmet veren tesisleri açıkladı.
İşte tüm liste:
Hatay
- Merkez Spor Salonu
- TOKİ Spor Salonu
- Merkez Cimnastik Spor Salonu
- Kırıkhan Gençlik Merkezi
- Reyhanlı Gençlik Merkezi
- İskenderun Gençlik Merkezi
- Altınözü Gençlik Merkezi
- Bayat Spor Salonu
- İskenderun Spor Salonu
- Dörtyol Spor Salonu
- Kırıkhan Spor Salonu
- Reyhanlı Spor Salonu
- Altınözü Spor Salonu
Gaziantep
- Şehit Kamil:
- Olimpik Yüzme Havuzu
- Gazikent Spor Salonu
- Çok Amaçlı Spor Salonu
- Şahinbey:
- Şahinbey Spor Salonu
- Kalyoncu Spor Salonu
- Seyri Antep Gençlik Kampı
- Islahiye:
- Islahiye Gençlik Merkezi
- Oğuzeli:
- Oğuzeli Spor Salonu
- Nizip:
- Nizip Gençlik Merkezi
- Nizip Stadı
- Nizip Spor Salonu
- Yavuzeli:
- Yavuzeli Spor Salonu
- Araban:
- Araban Spor Salonu
- Araban Gençlik Merkezi
Şanlıurfa
- Haliliye:
- 11 Nisan Kapalı Spor Salonu
- İpekyol Gençlik Merkezi
- Ahmet Yesevi Salonu
- 11 Nisan Tam Olimpik Yüzme Havuzu
- Bahçelievler Gençlik Merkezi
- Harran Yurdu A Blok
- Şanlıurfa Yurdu
- Birecik:
- Birecik Spor Salonu
- Karaköprü:
- Karaköprü Gençlik Merkezi
- Karaköprü Kapalı Spor Salonu
- Eyyübiye:
- Yenice Kapalı Spor Salonu
- Akçakale:
- Akçakale Spor Salonu
- Akçakale Gençlik Merkezi
- Harran:
- Harran Spor Salonu
Kilis:
- Kilis Gençlik Merkezi
- Yüzme Havuzu
- Çok Amaçlı Salon
- Beşevler 2500 Kişilik Spor Salonu
- Bilali Habeşi Erkek Yurdu
- Söğütlüdere Semt Sahası
- 7 Aralık Semt Sahası
Adana
- Sarıçam:
- Kat'ül Amare Yurdu
- Yeni Adana Stadyumu
- Asım Savaş Spor Salonu
- Çukurova Yurdu
- Toroslar Yurdu
- Yüreğir:
- Yüreğir Kamp Eğitim Merkezi
- Serinevler Spor Salonu
- Yüreğir Gençlik Merkezi
- İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezi
- TOHM Binası
- Seyhan:
- Nihat Geven Spor Salonu
- Menderes Spor Salonu
- Atatürk Yüzme Havuzu
- Çukurova:
- Adana Gençlik Merkezi
- Çukurova Atletizm Pisti
- Ceyhan:
- Ceyhan Spor Salonu
- Kozan:
- Kozan Yurdu
Diyarbakır
- Halid Bin Velid Erkek Yurdu Müdürlüğü
- Süleyman Bin Halid Kız Yurdu Müdürlüğü
- Selahattin Eyyubi Kız Yurdu Müdürlüğü
- Kayapınar Şehit Halit Gülser Spor Kompleksi
- Diyarbakır Stadyumu
- Köşkler Spor Kompleksi
- Bağlar Gençlik Merkezi
- Çınar Spor Salonu
- Genç Ofis
Malatya
- Yeşilyurt: Merkez Spor Salonu
- Çok Amaçlı Spor Salonu
- Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu
- Beydağı Gençlik Merkezi
- Battalgazi: Fırat Gençlik Merkezi
- Cimnastik Salonu
- Hanımın Çiftliği Gençlik Merkezi
- Eşref Bitlis Erkek Öğrenci Yurdu
- İlhan Akıncı Erkek Öğrenci Yurdu
- Battalgazi Kız Öğrenci Yurdu
Osmaniye:
- Osmaniye Kız Yurdu
- Kayıboyu Kız Yurdu
- Karacaoğlan Erkek Yurdu
- Kadirli Karma Yurt Müdürlüğü
- Osmaniye Gençlik Merkezi
- Osmaniye Tosyalı Spor Salonu
- Osmaniye Çok Amaçlı Spor Salonu
- Osmaniye Olimpik Havuz
- Osmaniye İl Müdürlüğü Ana Bina
- Kadirli Spor Salonu
- Kadirli Gençlik Merkezi
- Düziçi Spor Salonu ve Gençlik Merkezi
- Bahçe Spor Salonu
- OKÜ Genç Ofis ve Otağ Çadırı
- Cevdetiye Spor Eğitim Merkezi