Depremzedeler için 96 konteyner seçim alanı kuruldu

Enkaz kentte 96 konteyner seçim alanı kuruldu

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da afetzede vatandaşların oy kullanabilmesi için 96 konteyner seçim alanı kuruldu.

31 Mart yerel seçimlerine 24 saatten kısa süre kala depremin vurduğu Hatay'da tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. Hatay il genelin 1 milyon 78 bin 130 vatandaş sandığa gidecek ve vatandaşlar oylarını kurulan 3 bin 424 sandık da kullanacak. Depremin yıkıma uğrattığı noktalardaysa kurulan 96 konteyner seçim alanında vatandaşlar oylarını kullanabilecek.

Depremzede vatandaşların konteynerlerde güvenle oy kullanabileceğini belirten Cebrail Mahallesi Muhtarı Gülay Avcıoğlu, "Yarın ki seçimimizde oylarımızı mahallemize kurulan konteyner seçim alanında kullanacağız. Siz değerli vatandaşlarımızdan desteklerinizi bekliyorum. Seçimler vatana ve millete hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Emek Mahallesi Muhtarı Celal Sarı, vatandaşların konteyner seçim alanlarında ve okullarda oy kullanacaklarını belirterek "Deprem bölgesinde seçime hazırız. Bazı okullarımızda konteyner, bazı okullarımız sağlam olduğu için içlerinde oylar kullanılacak. Seçime hazırız ve güzel bir seçim olmasını diliyoruz. Vatanımıza milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.