Depremzedeler 04.17'de yakınlarını andı

Kahramanmaraş'ta depremin yıl dönümünde vatandaşlar mezarlığa akın etti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların yakınları mezarlığa gelerek yakınları için Kur'an okuyup dualar etti.

Kahramanmaraş ve 11 il 6 Şubat saat 04.17'de ve ardından saat 13.24'te merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerle sarsıldı. Depremlerde yaklaşık 50 bin insan hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ta ise hayatını kaybeden deprem şehitleri Kapıçam Mezarlğı'nda yakınları tarafından yad edildi.

Saatler 04.17'yi gösterdiğinde binlerce acılı aileler mezarlıklarda hazır bulundu. Kimi depremzede Kur'an okudu, kimisi ise mezarlıklara uzanarak ağıtlar yaktı.

Sait Darak, "Deprem nedeniyle hayatını kaybeden yakınlarımızı deprem saatinde burada ziyaret edip dualar ettik" dedi.

Ökkeş Ozanlar ise, "5 kişilik aile yakınımdı hayatını kaybettiler dayanma gücümüz kalmadı. 1 yıl çok çabuk geçti. Hepsine Allah rahmet eylesin, bizlere yardım eylesin. Allah hepsini peygamberimize komşu eylesin" diye konuştu.