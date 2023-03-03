Depremzede öğrencilere burs verilecek mi? Burs oranı ne kadar olacak?

Olağanüstü Hâl Kapsamında Eğitim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmî Gazete'de yayımlandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzede öğrencilere burs verilip verilmeyeceği bir süredir kamuoyunun gündeminde yer almaştı. Peki, Depremzede öğrencilere burs verilecek mi? Burs oranları ne kadar olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzede öğrencilere burs verilip verilmeyeceği bir süredir kamuoyunun gündemindeydi .Konuyla ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özerden geldi. Peki, Depremzede öğrencilere burs verilecek mi? Burs oranları ne kadar olacak? Burs kaç ayda bir verilir? Türkiye'de kaç kişiye burs veriliyor? Detaylar haberimizde...

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE BURS VERİLECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Depremden etkilenen illerimizdeki anne veya babası ya da vasisi vefat eden okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerimize 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar burs vereceğiz." İfadelerini kullandı. Buna göre depremzede öğrencilere 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar burs verilecek.

BURS ORANLARI NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz Temmuz ayında burs ücretlerine yüzde 42 zam yapılarak 663 TL'ye çekilmişti. Asgari ücretin artmasının ardından üniversite KYK burs ücretleri ön lisans ve lisans düzeyinde 1.250 TL'ye yükseltilmişti. Ortaokul ve lise burs ise 928 TL olarak ilgili Bakanlık tarafından açıklanmıştı.

BURS KAÇ AYDA BİR VERİLİR?

Burslar ekim-haziran ayları arasında (toplam 9 ay), ayın ilk haftası içerisinde ödenir. (Yalnızca ekim ayına ait ilk burs tutarı burs başvuru sonuçlarının kesinleşmesini takiben kasım ayı ile birlikte ödenir.) Burs almaya başlayan öğrencilerin takip eden öğretim yılı için burs başvurusu yapmaları gerekmez.

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİYE BURS VERİLİYOR?

Daha önceki dönemlerde 150 bin öğrenciye burs verilirken ilk defa 2021-2022 eğitim öğretim döneminde bu sayı 30 bin kişi artırılarak 180 bine yükseldi. Ön lisansta 34 bin 200 öğrenci, lisansta 144 bin öğrenci, yüksek lisansta bin 350 öğrenci, doktora düzeyinde ise 450 öğrenci burs almaya hak kazandı.