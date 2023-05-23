Depremzede öğrencilerine burs müjdesi geldi. Ardından, depremzede öğrencilere burs başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır sıklıkla araştırılıyor. KYK kredisi bursa mı dönüşecek ve depremzede öğrencilere burs başvurusu ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, Depremzede öğrencilere burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? KYK kredisi bursa mı dönüşecek? Depremzede öğrencilerine burs müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede öğrencileri için burs imkanı verileceğini açıkladı. Depremzede öğrencilere burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır ve KYK kredisi bursa mı dönüşecek merak ediliyor. Depremzede öğrencilere burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır ve KYK kredisi bursa mı dönüşecek sorularına yanıt aranıyor. Depremzede öğrencilere burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? KYK kredisi bursa mı dönüşecek? Depremzede öğrencilerine burs müjdesi! Detaylar haberimizdedir…

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERİNE BURS MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremde yakınlarını kaybeden veya evi, iş yeri orta veya üstü hasarlı olan depremzede öğrencilerin tamamına burs verilecek." dedi.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerin bu konuyla ilgili tepkilerinin kendisine ulaştırılıp ulaştırılmadığına dair soru üzerine, "Depremzedelerin bir defa oradaki katılımları gerek Hatay'daki, meydandaki katılım muhteşemdi. Aynı şekilde Defne'deki katılım muhteşemdi. Biz tabii tek tek insanların kalbini okuyamayız, ciğerini okuyamayız. Ama oraya meydana gelenlerin tavrı açık, net her şeyi zaten söylüyordu. Ve biz bunu görerek gerek şahsım, gerek Devlet (Bahçeli) Bey gerek Fatih (Erbakan) Bey, hepimiz de tabii mutmain olduk. O şekilde de orada ayrıldık." dedi.

KYK KREDİSİ BURSA MI DÖNÜŞECEK?

Erdoğan, şu anda hala yurtlarda kalan depremzedeler olup olmadığına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Şu anda hala bizim Kredi Yurtlar Kurumunun, bütün o yurtlar hala bu hizmeti sürdürüyorlar. Ta ki yeter artık denilene kadar. Yani yemeleri, içmeleri, her şeyleriyle biz bu süreci devam ettiriyoruz. Zaten inşallah bu yeni dönemde de bir taraftan yurtların yapımı, inşası devam edecek. Depremin ilk anından itibaren devletimizin bütün bu yurtlarını, spor tesislerini, gençlik merkezleri ve kamplarımızı depremzedelerimize açtık. Yurtlarımızda da 383 bin 307 depremzedeyi ağırladık. Halen 30 bini deprem bölgesinde olmak üzere toplam 132 bin kardeşimizi misafir ediyoruz şu an itibarıyla. Yurtlarımızda kalan depremzedelerimize 3 öğün sıcak yemek hizmeti veriyoruz. Anaokulu ya da kreş çağındaki yavrularımız için sınıflar oluşturduk. El sanatları, kültür sanat atölyeleri açtık. Bunlar devam ediyor. Lise ve üniversitelere hazırlanan evlatlarımız için takviye kurslar düzenledik. Psikososyal ekiplerimiz yurtlarımızdaki depremzedelerimize ayrıca destek veriyor. Bu çalışmalara ek olarak, depremde yakınlarını, anne, baba, çocuklar, kardeş, kaybeden veya evi, iş yeri, orta veya üstü hasarlı olan depremzede öğrencilerin tamamına burs verilecek. Bunu ilk defa açıklıyorum. Tamamına burs verilecek. Kredi almakta olanların kredileri bursa dönüştürülecek. Yurtlarda kontenjan ayrılacak ve yurtlara öncelikli onlar yerleştirilecek. Öğrencilerimiz Gençlik ve Spor Bakanlığına başvurarak bu imkanlardan yararlanabileceklerdir."

Bu açıklama üzerine sorulan "Burs aldıklarında geri ödeme olmayacak değil mi?" sorusuna Erdoğan, "Hayır" yanıtını verdi.