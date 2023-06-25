Depremzede öğrenciler LGS tercihlerini nasıl yapacak? LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Depremzede öğrenciler LGS ek kontenjan müjdesi!

Depremzede öğrencilere ek kontenjan mı açılıyor? Depremzede öğrenciler LGS tercihlerini nasıl yapacak? soruları gündeme geliyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen 5 ildeki lise öğrencileri için müjdeli bir haber geldi. Depremzede öğrencilere ek kontenjan mı açılıyor? Depremzede öğrenciler LGS tercihlerini nasıl yapacak? gündeme geliyor. Peki, Depremzede öğrencilere ek kontenjan mı açılıyor? Depremzede öğrenciler LGS tercihlerini nasıl yapacak?

Depremzede öğrencilere ek kontenjan mı açılıyor? Depremzede öğrenciler LGS tercihlerini nasıl yapacak? merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından depremzede lise öğrencileri için müjde geldi. Depremzede öğrencilere ek kontenjan mı açılıyor? Depremzede öğrenciler LGS tercihlerini nasıl yapacak? soruları gündeme geliyor. Depremzede öğrenciler LGS tercihlerini nasıl yapacak? Depremzede öğrenciler LGS ek kontenjan müjdesi! Detaylar haberimizdedir…

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER LGS EK KONTENJAN MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından depremzede lise öğrencileri için her sınıfta 2 ek kontenjan açılacağını duyurdu. Erdoğan, "Yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için geçerli olacak." dedi. Düzenleme ile ilgili detaylar yarın yayımlanacak kılavuzda yer alacak.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER LGS TERCİHLERİNİ NASIL YAPACAK?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen 5 ildeki lise öğrencileri için müjdeli bir haber geldi. Sosyal medya hesabından haberi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrenciler için her sınıfta 2 ek kontenjan açılacağını belirtti. Erdoğan, "Düzenleme ile ilgili detaylar Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak kılavuzda yer alacaktır." dedi.

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "23 Haziran'da açıklanan LGS sonuçlarının tüm öğrencilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak tercih sürecinde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen yavrularımızın mağduriyetlerini giderici yeni bir düzenlemeyi hayata geçirme kararı aldık.

Diğer öğrencilerimizi etkilemeyecek, onlar için bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde yaptığımız düzenlemeyle, 5 Şubat 2023 tarihinde, yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde, Türkiye'nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız.

Düzenleme ile ilgili detaylar Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak kılavuzda yer alacaktır. Başta depremden etkilenen yavrularımız olmak üzere tüm öğrencilerimize hayırlı bir tercih süreci, keyifli bir tatil ve başarılı bir lise hayatı diliyorum."