Depremzede Kadınlar Tarafından Yapılan El Emeği Ürünler Sergilendi

Kahramanmaraş'ta konteyner kentte eğitim gören kursiyer kadınlar tarafından yapılan el emeği ürünler, depremzede vatandaşların beğenisine sunuldu. Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen sergide resim, bez bebek, el işi ve kara kalem gibi çeşitli ürünler yer aldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta konteyner kentte eğitim gören kursiyer kadınlar tarafından yapılan el emeği ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Dulkadiroğlu ilçesinde 160 konteynerden oluşan ve yaklaşık 600 kişinin geçici olarak konakladığı Hasene Konteyner Kent'te düzenlenen sergide depremzede kadınlar tarafından yapılan ürünler sergilendi.

Resim, bez bebek, el işi ve kara kalem ve çeşitli el işi ürünlerin yer aldığı sergiye depremzede vatandaşlar ilgi gösterdi.

AFAD İl Müdürü Tayfun Temur da açılan sergiyi ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.